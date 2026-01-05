砂浜で砂の山を作っていたお姉さんのもとに、愛犬が小走りでやってきて…？その後の芸人顔負けの爆笑行動が話題を呼び、投稿は41万回再生を突破。「やったった感ｗｗ」「満足そうな顔ったら！」「素晴らしい英才教育ｗ」などのコメントが寄せられることとなりました。

【動画：海の砂で山を作っていたら、大型犬が近づいてきて…芸人顔負けの『お笑いを分かっている光景』】

砂山を見つけたわんこは…？

TikTokアカウント「labrador.loco.ikewanwan」に投稿されたのは、ラブラドールレトリバーの「ロコ」くんとお姉さんの海辺での一コマ。

透き通るような青空の下で砂山を作っていたお姉さん。丁寧に形を整えられている砂山は存在感バッチリ！立派な砂山ができあがっていたそう。

そんな砂山作りに精を出しているお姉さんのもとにロコくんが駆け出していきました。すると前足でチョンチョン…あっという間に砂山を崩してしまったそう…！

ルンルンの笑顔がかわいい♡

一連のスムーズな流れは目の前の砂山は崩すものだと教え込まれているかのよう…。一瞬の予期せぬ出来事にお姉さんも固まってしまったとか。砂山を崩したロコくん、満足したのかルンルンな足取りと達成感たっぷりの笑顔で飼い主さんの元へ戻っていったそうです。

芸人顔負けの笑いを生み出すロコくん、誰の英才教育を受けたのか気になるところです…。天真爛漫でお茶目なロコくんと一緒の毎日は楽しくて仕方のないことでしょう♡

この投稿に爆笑してしまった人は多いようで「ピンポイントでつぶすやん」「ドヤ(笑)」「やったった感ｗｗ」など多くの笑いが生まれたそうですよ。

スマホを咥えて逃げ回る…なぜ？

笑いのセンス抜群のロコくんですが、賢さも兼ね備えている別の一面もご紹介！お兄さんのスマホを咥えながら逃げ回るロコくんの姿が…。というのも、スマホをくすねるとみんなが構ってくれるとお勉強済みなんだとか。

スマホを取り戻そうとみんながアタフタしているのを横目で見ながら、華麗に逃げ続けるロコくん。上目遣いのたくらみ顔はとっても悪いお顔だったそう。

まさに笑いと賢さの二刀流！ロコくんに振り回される幸せな日常は、多くの人に笑顔を届けたのでした。

チャーミングなロコくんの愉快な日常は、TikTokアカウント「labrador.loco.ikewanwan」をチェックしてくださいね！

写真・動画提供：TikTokアカウント「labrador.loco.ikewanwan」さま

執筆：anrai0419

編集：わんちゃんホンポニュース編集部

※本記事は投稿者さまの許可を得て掲載しております