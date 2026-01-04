日本の47都道府県を巡った韓国人が選ぶ1位の場所とは？＝韓国ネット「行ってみたくなった」

韓国のインターネット掲示板にこのほど「日本旅行でオススメの場所を聞かれた時、いつも個人的1位だと勧めている都市」と題する投稿があり、話題となっている。

投稿者は「日本の47都道府県、すべてを旅行した」と明かした上で「日本でどこに行くべきか聞かれた時、1位として勧めているのは広島。路面電車、宮島、広島城、縮景園など、日本らしいスポットをたくさん楽しむことができる。原爆ドームも一度訪問する価値がある。お好み焼きや牡蠣など有名な食べ物もあり、ご飯もおいしい。英語圏からの観光客が多いせいか、個人的には日本で英語が一番通じた都市で、コミュニケーションの面でも良かったと感じた。大きな都市のため、基本的なショッピングをするのも楽」とつづった。

この投稿を見た他のネットユーザーからは「この投稿を見て行ってみたくなった」「今度旅行でどこに行こうか迷っていたけど、これを見て広島にした」「詳しく知らなかったけど、広島にこんなにいろいろあったなんて。聞けば聞くほど良さそうで気になる」「日本で見たいと思っていた日本らしい雰囲気がある」「原爆ドーム、宮島、尾道は名前だけは聞いたことがあったけど、全部広島なんだ」「東京、大阪、福岡、札幌にばかり行くのを卒業して、広島に行ってみないとね」「秘密にしておきたかったのに（笑）この間行ってきたけど、本当に楽しかった」「今年行ってきたが、広島は都市的な感じと自然の景観がよく調和していて良かった」などの声が寄せられた。

このほか、「自分も広島が好きで、何度か訪問しているけど、どんどん航空券や宿泊費が上がっている。これ以上競争相手が増えたら困る」「広島はすごく良い場所だったけど、原爆ドームを見に行って、すごくいろいろな思いがよぎって複雑な感情になった」「広島は私もすごく気に入ってる場所だけど、日本旅行が初めてだとか、ショッピングを中心に有名なものを見たい！って感じならやっぱり東京や大阪の方が合ってると思うから、そこは注意」などの声も見られた。（翻訳・編集/樋口）