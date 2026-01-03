ブロガーのかるめさんの漫画「正月の過ごし方」がインスタグラムで4400以上の「いいね」を集めて話題となっています。

年越しの瞬間は何歳になってもテンションが上がる作者。年明けは帰省や初詣などの楽しいイベントが続き、充実した正月の時間を過ごしていたのですが…という内容で、読者からは「まさにこれ！」「寝正月、いいなあ」「年始から仕事なのでうらやましい」などの声が上がっています。

「休む」こともまた、正月ならではの醍醐味

かるめさんは、インスタグラムやブログ「かるメディア」などで作品を発表しています。かるめさんに作品について話を聞きました。

Q.今回、漫画「正月の過ごし方」を描いたきっかけを教えてください。

かるめさん「今回の漫画は、お正月休みの過ごし方について考えたことがきっかけで描きました。お正月休みはカレンダー上では長いはずなのに、いざ始まると『結局ほとんど寝て過ごしていたな』と感じることが多く、『みんなはどうなんだろう？』と思いました。ただ、『休みなのに何もしなかった』と感じて落ち込む人もいるかもしれませんが、そういった過ごし方も自然なことなんじゃないかと感じています。決して怠けているわけではなく、日ごろの疲れが表に出てくるタイミングなのかもしれません」

Q.かるめさんにとって、今年はどのような1年でしたか。

かるめさん「今年は生活が大きく動いた1年でした。絵の仕事でも、自分のペースを整えながら続けられるようになった年だったと思います。

特に子犬が家族に仲間入りしたことが一番の思い出です。かわいいのはもちろんですが、日々の生活のペースも、散歩の時間や食事の時間に合わせて少しずつ変わっていき、生活に新しいリズムができることの楽しさを実感しました。愛犬のおかげで、夜ふかしの頻度が減ったこともよかったです」

Q.来年のお正月の予定は決まっていますか。

かるめさん「お正月はできるだけ静かに過ごしたいです。特別なイベントをするというよりも、『ちゃんと休むお正月』にしたい気持ちがあります。どこも混みますし（笑）。家族とゆっくりご飯を食べたり、散歩したり、普段していることをより丁寧にできたらいいな、と思っています」

Q.お正月のイベントで、一番好きなことは何ですか。

かるめさん「初詣が一番好きです。寒い空気の中で、家族や友人とゆっくり歩いて神社に向かう時間そのものに、特別な雰囲気があるなと思います。おさい銭を入れて手を合わせると、また1年頑張ろうという気持ちになります」

Q.漫画「正月の過ごし方」について、どのようなコメントが寄せられていますか。

かるめさん「『寝すぎると飽きる感覚、分かります』といった共感の声をたくさんいただきました。また、『接客業をしているので、お正月に休めるのがうらやましい』といった声もありました」