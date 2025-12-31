Ä«ÁÒÌ¤Íè¤Îà»´·àá¤Ë¥Ò¥«¥¥ó¤â´éÌÌÁóÇò¡Ö¥ä¥Ð¥¤¡¢ºª¿ç¤À¤¾¡×¡ÖÃ´²Í¤¬Áö¤Ã¤Æ¤¤¤Ã¤¿¡×
¡¡Ä¶¿Íµ¤¥æ¡¼¥Á¥å¡¼¥Ð¡¼¤âÀ¨»´¤Ê¥·¡¼¥ó¤ËÈáÌÄ¤ò¾å¤²¤¿¡£
¡¡Âç¤ß¤½¤«¤Î³ÊÆ®µ»¥¤¥Ù¥ó¥È¡Ö£Ò£É£Ú£É£Î»ÕÁö¤ÎÄ¶¶¯¼Ôº×¤ê¡×¡Ê¤µ¤¤¤¿¤Þ¥¹¡¼¥Ñ¡¼¥¢¥ê¡¼¥Ê¡Ë¤Ç¡¢£Ò£É£Ú£É£Î¥Õ¥§¥¶¡¼µé²¦¼Ô¤Î¥é¥¸¥ã¥Ö¥¢¥ê¡¦¥·¥§¥¤¥É¥¥¥é¥¨¥Õ¡Ê£²£µ¡á¥¥ë¥®¥¹¡Ë¤ËÄ©Àï¤·¤¿Ä«ÁÒÌ¤Íè¡Ê£³£³¡Ë¤¬¡¢²¿¤â¤Ç¤¤º¤Ë£Ô£Ë£ÏÉé¤±¤·¤¿¡£
¡¡»î¹ç¤¬»Ï¤Þ¤ë¤È¡¢Ì¤Íè¤ÏÂçÀ¼±ç¤òÇØ¤Ëº¸¥ß¥É¥ë¡¢º¸¥Ï¥¤¥¥Ã¥¯¡¢¥Ò¥¶½³¤ê¤ò·«¤ê½Ð¤·¤¿¤¬¡¢ÁÈ¤ßÉÕ¤«¤ì¤ë¤È·Ú¡¹¤È¥ê¥Õ¥È¥¢¥Ã¥×¤µ¤ì¡¢¥Þ¥Ã¥È¤Ë¥Õ¥¡¥ë¥³¥ó¥¢¥í¡¼¤Î·Á¤ÇÃ¡¤¤Ä¤±¤é¤ì¤Æ¤·¤Þ¤¦¡£¤Ê¤ó¤È¤«Î©¤Á¾å¤¬¤Ã¤¿¤¬º£ÅÙ¤Ï¥Ð¥Ã¥¯¤ËÁÈ¤ßÉÕ¤«¤ì¡¢¥¸¥ã¡¼¥Þ¥ó¥¹¡¼¥×¥ì¥Ã¥¯¥¹¤òÈïÃÆ¡£¤µ¤é¤Ëµ¯¤¾å¤¬¤ê¤³¤Ü¤·¼°¤Ë£²È¯ÌÜ¤Î¥¸¥ã¡¼¥Þ¥ó¥¹¡¼¥×¥ì¥Ã¥¯¥¹¤Ç¤Ö¤óÅê¤²¤é¤ì¤¿¡£
¡¡¤µ¤é¤Ë¥³¡¼¥Ê¡¼¤Ë²¡¤·¹þ¤Þ¤ì¤ë¤È¸å¤í¤«¤é¶¯Îõ¤Ê¥Ñ¥ó¥Á¤ò´éÌÌ¤Ë²¿È¯¤â¿©¤é¤¦¡£¤µ¤é¤Ë¥Æ¡¼¥¯¥À¥¦¥ó¤µ¤ì¡¢¥Ð¥Ã¥¯¥Þ¥¦¥ó¥È¤ÇÇØÃæ¤ËÇÏ¾è¤ê¤µ¤ì¡¢¶¯Îõ¤Ê¥Ñ¥ó¥Á¤ò²¿È¯¤âÂ¦Æ¬Éô¤Ë¼õ¤±¤ÆÁ´¤¯Æ°¤±¤Ê¤¯¤Ê¤ê¡¢¥ì¥Õ¥§¥ê¡¼¤¬»î¹ç¤ò»ß¤á¤Æ£²Ê¬£µ£´ÉÃ¤Ç£Ô£Ë£ÏÉé¤±¤È¤Ê¤Ã¤¿¡£
¡¡»î¹ç¸å¡¢Âç¤Î»ú¤Ë¤Ê¤Ã¤¿Ì¤Íè¤Ï¤½¤Î¤Þ¤Þ¥¿¥ó¥«¤Ë¾è¤»¤é¤ì¤Æ¥ê¥ó¥°¤òµî¤Ã¤¿¡£
¡¡Âç¤ß¤½¤«¤Îà»´·àá¤Ë´éÌÌÁóÇò¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¤Î¤Ï¡¢Ì¤Íè¤È¸òÎ®¤¢¤ë¥È¥Ã¥×¥æ¡¼¥Á¥å¡¼¥Ð¡¼¤Î¥Ò¥«¥¥ó¤À¡£¤³¤ÎÆü¡¢¥æ¡¼¥Á¥å¡¼¥Ö¥µ¥Ö¥Á¥ã¥ó¥Í¥ë¡Ö£È£é£ë£á£ë£é£î¡¡£Ã£ì£é£ð£Ô£Ö¡×¤ÇÆ±Âç²ñ¤ÎÍÍ»Ò¤ò¥é¥¤¥ÖÃæ·Ñ¡£»î¹çÁ°¤³¤½¡Ö¾¡¤Ã¤Æ¤¯¤ì¡ª¡×¡Ö¤ª¤½¤ì¤º¤ËÆÍ¤Ã¹þ¤ó¤ÇÍß¤·¤¤¤ï¡×¡Ö³Ð¸ç·è¤Þ¤Ã¤Æ¤ë¡£¤ß¤ó¤Ê±þ±ç¤·¤è¤¦¡£ºë¶Ì¤Ë¥Ñ¥ï¡¼Á÷¤ê¤Þ¤·¤ç¤¦¡×¤Ê¤É¤È¥Ï¥¤¥Æ¥ó¥·¥ç¥ó¤Ë¸ì¤Ã¤Æ¤¤¤¿¤¬¡¢Ì¤Íè¤ÎÎôÀª¤¬Â³¤¯¤È¡¢¼¡Âè¤ËÉ½¾ð¤¬ÆÞ¤Ã¤Æ¤¤¤¯¡£
¡Ö»ý¤Á¾å¤²¤é¤ì¤Æ¤ë¡£¥¸¥ã¡¼¥Þ¥ó¤ß¤¿¤¤¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤ë¡£¥Ð¥±¥â¥ó¤À¡×¡Ö¶¯¤¹¤®¤ë¡£Æ°¤±¤Ê¤¤¡×
¡¡·ë²Ì¤ÏÌµ»´¤Ê£Ô£Ë£ÏÉé¤±¡£¥Ò¥«¥¥ó¤Ï¤¹¤°¤ËÌ¤Íè¤Îà°ÛÊÑá¤Ëµ¤ÉÕ¤¯¡£
¡Ö¤¢¤ì¡©Âç¾æÉ×¤«¡£Ä«ÁÒ¤¯¤ó¡¢¡Ê°Õ¼±¡Ë¤â¤¦¤í¤¦¤È¤·¤Æ¤ë¡£¤º¤Ã¤È¤³¤¦¡ÊÆ¬¤ò¥¬¡¼¥É¡Ë¤·¤Æ¤¤¤¿¤ó¤Ç¤¹¤±¤É¡¢¤À¤¤¤Ö¥À¥á¡¼¥¸¤¬¡£¤ä¤Ù¡¼Ä«ÁÒ¤¯¤ó¡¢µ¯¤¤ì¤Ê¤¤¡£¤Á¤ç¤Ã¤ÈÂç¾æÉ×¤«¡£¥ä¥Ð¥¤¤¾¡¢ºª¿ç¤À¤¾¡×
¡¡¥Ò¥«¥¥ó¤Ï¿´ÇÛ¤½¤¦¤ÊÉ½¾ð¤òÉâ¤«¤Ù¡Ö¤Á¤ç¤Ã¤ÈÂÔ¤Ã¤Æ¡ª¡¡¸«¤¿¤³¤È¤Ê¤¤¤¾¡£¤Á¤ç¤Ã¤È¥Þ¥º¥¤¤¾¡£°Õ¼±¤¬¡Ä¡£¤ä¤Ð¤¤¡×¡££³£°ÉÃ°Ê¾åÄÀÌÛ¤·¡¢¼ó¤ò²£¤Ë¿¶¤ê¡Ö¥ä¥Ð¥¤¤Ê¡¢¼ó¤ò¸ÇÄê¤·¤Æ±¿¤Ð¤ì¤Æ¤ë¤ó¤Ç¤¹¤±¤É¡¢°Õ¼±¤¬¡Ä¡×¤Èµ§¤ë¤è¤¦¤Ë¸ÀÍÕ¤òËÂ¤¤¤À¡£
¡¡¤½¤·¤Æ¡Ö²¶¤Ï¡ØÂç¾æÉ×¤À¡Ù¤Èµ§¤ë¤±¤É¡¢¸«¤¿¤³¤È¤Ê¤¤´¶¤¸¤À¤Ã¤¿¡£¤³¤Î¤¢¤È¤¹¤°Éüµ¢¤·¤Æ¤¯¤ì¤¿¤é¤¤¤¤¤ó¤À¤±¤É¡¢Ä«ÁÒ¤¯¤óÆ¬¼é¤Ã¤Æ¤ë¤«¤é¡¢¥ì¥Õ¥§¥ê¡¼¤Î¿Í¤âÌÂ¤Ã¤Æ¤¿¤ó¤À¤±¤É¡¢·ë¹½²¥¤é¤ì¤Á¤ã¤Ã¤Æ¡£¥·¥§¥¤¥É¥¥¥é¥¨¥Õ¤¬¤¢¤¤¤µ¤Ä¤·¤¿»þ¤ÏÌÜ¤¬³«¤¤¤Æ¤ë¤ó¤À¤±¤É¡¢¤½¤Î¤¢¤È°Õ¼±¤Ê¤«¤Ã¤¿¤è¤¦¤Ë¸«¤¨¤¿¤Ê¡£ºÇ¸åÃ´²Í¤¬Áö¤Ã¤Æ¤¤¤Ã¤¿¤ó¤Ç¤¹¤è¡£°åÎÅ¥Á¡¼¥à¤¬¡£°Õ¼±¤Ê¤¤¤è¤¦¤Ë¸«¤¨¤¿¤±¤É¡¢¤ï¤«¤é¤Ê¤¤¡£¥À¥¦¥óµ¤Ì£¤«¤é£²£°È¯¤¯¤é¤¤²¥¤é¤ì¤Æ¤¿¡£ËÜÅö¤Ë¤Þ¤º¤¤¡Ä¡£Âç¾æÉ×¤«¤Ê¤¡¡×¤È¹Ê¤ê½Ð¤¹¤è¤¦¤Ë¸ì¤Ã¤Æ¤¤¤¿¡£