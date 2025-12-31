ÌµÌÈµö°å»Õ¡ÈÃí¼Í¤ª¤Ð¤µ¤ó¡É¤Ë½Ð¹ñ¶Ø»ßÁ¼ÃÖ¡Ä½÷À·Ý¿Í¤òÈ¯Ã¼¤Ë´Ú¹ñ·ÝÇ½³¦¤Ø¤Î´ØÍ¿¤¬ÊªµÄ
¿Íµ¤½÷À·Ý¿Í¥Ñ¥¯¡¦¥Ê¥ì¤Ê¤É¡¢Ê£¿ô¤Î·ÝÇ½¿Í¤ËÌµµö²Ä¤Ç°åÎÅ¹Ô°Ù¤ò¹Ô¤Ã¤¿µ¿¤¤¤¬»ý¤¿¤ì¤Æ¤¤¤ë¡ÈÃí¼Í¤ª¤Ð¤µ¤ó¡É¤¬¡¢½Ð¹ñ¶Ø»ßÁ¼ÃÖ¤ò¼õ¤±¤¿¡£
¡Ú¼Ì¿¿¡Û¥Ñ¥¯¡¦¥Ê¥ìÈ¯¤Îµ¿ÏÇ¤Ë´¬¤¹þ¤Þ¤ì¤¿¿Íµ¤¥¢¥¤¥É¥ë
¥½¥¦¥ë¹¾Æî·Ù»¡½ð¤Ï12·î31Æü¡¢¥Ñ¥¯¡¦¥Ê¥ì¤ËÂÐ¤·¤Æµö²Ä¡¦ÌÈµö¤Ê¤·¤ÇÅÀÅ©Ãí¼Í¤Ê¤É¤Î°åÎÅ¹Ô°Ù¤ò¹Ô¤Ã¤¿µ¿¤¤¡Ê°åÎÅË¡°ãÈ¿¡Ë¤Ç¡¢¥¤»á¤ò½Ð¹ñ¶Ø»ß¤Ë¤·¤¿¤ÈÌÀ¤é¤«¤Ë¤·¤¿¡£¥¤»á¤Ï¥Ñ¥¯¡¦¥Ê¥ì¤À¤±¤Ç¤Ê¤¯¡¢¤Û¤«¤Î·ÝÇ½¿Í¤é¤òÁê¼ê¤Ë°ãË¡¤Ê°åÎÅ¹Ô°Ù¤äÂåÍý½èÊý¤Ê¤É¤ò¹Ô¤Ã¤¿µ¿¤¤¤Ç¤â·Ù»¡¤ÎÁÜºº¤ò¼õ¤±¤Æ¤¤¤ë¡£
¥Ñ¥¯¡¦¥Ê¥ì¤ò¤á¤°¤ë¡ÈÃí¼Í¤ª¤Ð¤µ¤ó¡ÉÏÀÁè¤¬¹¤Þ¤ë¤È¡¢¥¤»á¤Ï¼«¿È¤ÎSNS¤Ë¡¢Ãæ¹ñ¡¦Æâ¥â¥ó¥´¥ë¤ÎÉÂ±¡¤Ç°åÎÅÍÑ¥¬¥¦¥ó¤òÃå¤Æ»£±Æ¤·¤¿¼Ì¿¿¤òÅê¹Æ¡£¡Ö12¡Á13Ç¯Á°¤ËÆâ¥â¥ó¥´¥ë¤ò¹Ô¤Íè¤·¤Ê¤¬¤é¶ìÏ«¤·¤ÆÊÙ¶¯¤·¡¢Æâ¥â¥ó¥´¥ë¤Î¥Ý¥¬¥ó°å²ÊÂç³ØÉÂ±¡¡Ê¸¶Ê¸¡Ë¤ÇºÇÇ¯¾¯¶µ¼ø¤Þ¤ÇÌ³¤á¤¿¡×¤ÈÀâÌÀ¤·¡¢¼«¿È¤ÏÀµµ¬¤Î°å»Õ¤À¤È¼çÄ¥¤·¤¿¡£
¤³¤ì¤ËÂÐ¤·¡¢Âç´Ú¾®»ùÀÄ¾¯Ç¯²Ê°å»Õ²ñÄ¹¤Î¥¤¥à¡¦¥Ò¥ç¥ó¥Æ¥¯»á¤Ï¡¢¥¤»á¤ò°åÎÅË¡¡¦Ìô»öË¡°ãÈ¿¤Îµ¿¤¤¤Ç¡Ö¹ñÌ±¿½Ê¹¸Ý¡×¤òÄÌ¤¸¤Æ·Ù»¡¤Ë¹ðÈ¯¤·¡¢½Ð¹ñ¶Ø»ßÁ¼ÃÖ¤òµá¤á¤ë¿½¤·Î©¤Æ¤â¹Ô¤Ã¤¿¡£
¤Ê¤ª¡¢¥¤»á¤Ø¤Î½Ð¹ñ¶Ø»ßÁ¼ÃÖ¤Ë¤è¤ê·Ù»¡ÁÜºº¤Ï²ÃÂ®¤¹¤ë¸«ÄÌ¤·¤Ç¡¢¥Ñ¥¯¡¦¥Ê¥ì°Ê³°¤Ë¤â¥¤»á¤«¤é°ãË¡¤Ê°åÎÅ¹Ô°Ù¤ò¼õ¤±¤¿¤È¤µ¤ì¤ë·ÝÇ½¿Í¤¬ÄÉ²Ã¤ÇÌÀ¤é¤«¤Ë¤Ê¤ë²ÄÇ½À¤â¹â¤Þ¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£
¡þ¥Ñ¥¯¡¦¥Ê¥ì ¥×¥í¥Õ¥£¡¼¥ë
1985Ç¯10·î25ÆüÀ¸¤Þ¤ì¡£2006Ç¯¤ÎKBS¸ø³«ºÎÍÑ21´ü¤òÄÌ¤¸¤Æ¡¢¤ª¾Ð¤¤·Ý¿Í¤È¤·¤Æ¥Ç¥Ó¥å¡¼¡£¤½¤Î¸å¡¢¡Ø¥®¥ã¥°¥³¥ó¥µ¡¼¥È¡Ù¡Ø»ä¤Ï°ì¿Í¤ÇÊë¤é¤¹¡Ù¡Ø½õ¤±¤Æ¡ª¥Û¡¼¥à¥º¡Ù¡Ø¶Ã¤¤ÎÅÚÍËÆü¡Ù¤Ê¤É¡¢¤µ¤Þ¤¶¤Þ¤Ê¥Ð¥é¥¨¥Æ¥£ÈÖÁÈ¤Ç³èÌö¤·¡¢ÆÈÆÃ¤ÊÊ±Áõ¤È¥®¥ã¥°¤ÇÂç¤¤Ê¿Íµ¤¤ò½¸¤á¤¿¡£ÆÃ¤Ë¡Ø»ä¤Ï°ì¿Í¤ÇÊë¤é¤¹¡Ù¤Ç¤Ï¡¢Í¥¤ì¤¿¿©¥ì¥Ý¤äÎÁÍý¤ÎÏÓÁ°¡¢¥×¥í´éÉé¤±¤Î½»Âð´ÉÍýÇ½ÎÏ¤òÈäÏª¤·¡¢Â¿ÊýÌÌ¤Ç¥Õ¥¡¥ó¤ËÃíÌÜ¤µ¤ì¤¿¡£µÁÍý·ø¤¯¡¢¿Í¾ðÌ£¤Î¤¢¤ë¿ÍÊª¤È¤â¡£