¥Þ¥¤¥±¥ë¡¦J¡¦¥Õ¥©¥Ã¥¯¥¹¡¢¡Ö¥Ð¥Ã¥¯¡¦¥È¥¥¡¦¥¶¡¦¥Õ¥å¡¼¥Á¥ã¡¼¡×Éã¿ÆÌò¤Ë´¶¼Õ
¥Þ¥¤¥±¥ë¡¦J¡¦¥Õ¥©¥Ã¥¯¥¹¤¬¡¢¼ç±éºî¡Ö¥Ð¥Ã¥¯¡¦¥È¥¥¡¦¥¶¡¦¥Õ¥å¡¼¥Á¥ã¡¼¡×¥·¥ê¡¼¥º¤ÇÉãÌò¤ò±é¤¸¤¿¥¯¥ê¥¹¥Ô¥ó¡¦¥°¥í¡¼¥ô¥¡¡¼¤Ë¡¢»Å»öÃç´Ö¤È¤·¤Æ¡ÖÁÇÀ²¤é¤·¤¤ÇÐÍ¥¡×¤À¤Ã¤¿¤È´¶¼Õ¤Î°Õ¤òÉ½¤·¤¿¡£
¥·¥ê¡¼¥ºÂè1ÃÆ¤¬º£·î¤Ç¸ø³«40¼þÇ¯¤ò·Þ¤¨¤¿Æ±ºî¤Ç¡¢¥Þ¥¤¥±¥ë±é¤¸¤¿¥Þ¡¼¥Æ¥£¡¦¥Þ¥¯¥Õ¥é¥¤¤ÎÉã¥¸¥ç¡¼¥¸Ìò¤ò±é¤¸¤¿¥¯¥ê¥¹¥Ô¥ó¤Ë²þ¤á¤Æ¤ªÎé¤Î¸ÀÍÕ¤ò½Ò¤Ù¤Æ¤¤¤ë¡£
²ó¸ÜÏ¿¡ÖFuture Boy¡×¤ò¼¹É®¤¹¤ë¤Ë¤¢¤¿¤ê¡¢¥·¥ê¡¼¥º¤ò¸«ÊÖ¤·¤¿¤³¤È¤Ç¡¢¥¯¥ê¥¹¥Ô¥ó¤Ø¤Î´¶¼Õ¤Îµ¤»ý¤Á¤¬°ìÁØ¿¼¤Þ¤Ã¤¿¤È¤·¤Æ¤³¤¦ÄÖ¤Ã¤¿¡£
¡Ö¤³¤ÎËÜ¤ò¼¹É®¤¹¤ë¤Ë¤¢¤¿¤ê¡¢¥¯¥ê¥¹¥Ô¥ó¤Ë¼ê»æ¤ò½ñ¤¤¤¿¡×
¡Ö¤¢¤Ê¤¿¤Î±éµ»¤Ï¡¢¸«¤ë¤¿¤Ó¤ËË¤«¤µ¤È¿¼¤ß¤òÁý¤·¤Þ¤¹¡£¼«Ê¬¤Î¥·¡¼¥ó¤òÈô¤Ð¤·¡¢¤¢¤Ê¤¿¤Î¤È¤³¤í¤Ð¤«¤ê¸«¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¡£À½ºî´ü´ÖÃæ¤Ï¡¢¤¢¤Þ¤êÏÃ¤¹µ¡²ñ¤¬¤Ê¤«¤Ã¤¿¤Î¤Ç¡¢¤¢¤Ê¤¿¤¬Âî±Û¤·¤¿ÇÐÍ¥¤À¤È¤¤¤¦¤³¤È¤ò¤ªÅÁ¤¨¤¹¤ëµ¡²ñ¤¬¤¢¤ê¤Þ¤»¤ó¤Ç¤·¤¿¡£¤½¤·¤Æ¡¢¤¢¤Ê¤¿¤È¤´°ì½ï¤Ç¤¤¿¤³¤È¤ÏËÜÅö¤Ë¸÷±É¤Ç¤·¤¿¡¢¤È¡×
¤Þ¤¿¡¢1984Ç¯¤Ë¤Ï¡¢¥·¥Ã¥È¥³¥à¡Ö¥Õ¥¡¥ß¥ê¡¼¥¿¥¤¥º¡×¤Î1¥¨¥Ô¥½¡¼¥É¤Ç¤â¶¦±é¡£¥Þ¥¤¥±¥ë¤Ï¥¯¥ê¥¹¥Ô¥ó¤ÎÅÐ¾ì¥·¡¼¥ó¤ÏÂç¤¤Ê¾Ð¤¤¤òÍ¶¤Ã¤¿¤È¾Î¤¨¤Æ¤¤¤ë¡£
¤Þ¤¿¡¢1984Ç¯¤Ë¤Ï¡¢¥·¥Ã¥È¥³¥à¡Ö¥Õ¥¡¥ß¥ê¡¼¥¿¥¤¥º¡×¤Î1¥¨¥Ô¥½¡¼¥É¤Ç¤â¶¦±é¡£¥Þ¥¤¥±¥ë¤Ï¥¯¥ê¥¹¥Ô¥ó¤ÎÅÐ¾ì¥·¡¼¥ó¤ÏÂç¤¤Ê¾Ð¤¤¤òÍ¶¤Ã¤¿¤È¾Î¤¨¤Æ¤¤¤ë¡£