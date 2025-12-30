¡Ö»²²Ã¤Ç¤¤Þ¤»¤ó¤¬¡¢³§ÍÍ¤Î¤´Éð±¿¤ò¡×¾®ÌîÅÄµªÈþ»á¡¢¥³¥ß¥±¤Ë¥¨¡¼¥ë¡ª¡Ö¥³¥¹¥×¥ì¤·¤ÆÍè¤ÆÍß¤·¤«¤Ã¤¿¡×¤ÎÀ¼
¡¡¹â»ÔÆâ³Õ¤Ç·ÐºÑ°ÂÁ´ÊÝ¾ãÁê¤òÌ³¤á¤ë»²µÄ±¡µÄ°÷¤Î¾®ÌîÅÄµªÈþ»á¤¬¼«¿È¤Î£Ó£Î£Ó¤ò¹¹¿·¡£¼«¿È¤Ï»²²Ã¤Ç¤¤Ê¤¤¥³¥ß¥Ã¥¯¥Þ¡¼¥±¥Ã¥È¤Î£µ£°¼þÇ¯¤ò½ËÊ¡¤·¡¢»²²Ã¼Ô¤Ë¥¨¡¼¥ë¤òÁ÷¤ê¡¢
¡¡¾®ÌîÅÄ»á¤Ï£³£°Æü¡¢¼«¿È¤Î£Ø¡Êµì¥Ä¥¤¥Ã¥¿¡¼¡Ë¤ò¹¹¿·¡£¥³¥ß¥Ã¥¯¥Þ¡¼¥±¥Ã¥È½àÈ÷²ñ¤ÎÅê¹Æ¤ò°úÍÑ¤·¤Æ¡¢¡Ö£µ£°¼þÇ¯¥¤¥ä¡¼Åß¤ÎÂçº×¡¢»ä¤Ï»²²Ã¤Ç¤¤Þ¤»¤ó¤¬¡ÊÎ©¾ì¾å·ÙÈ÷´Ø·¸¤ÇÁ´Êý°Ì¤Ë¤´ÌÂÏÇÉÔ²ÄÈò¤Ç¤¹¤·¤Í¡Ë¡¢³§ÍÍ¤Î¤´Éð±¿¤ò¤ªµ§¤ê¤·¤Æ¤ª¤ê¤Þ¤¹¡££µ£°¼þÇ¯¤ª¤á¤Ç¤È¤¦¤´¤¶¤¤¤Þ¤¹¡ª¡×¤È¥Ý¥¹¥È¤·¤¿¡£
¡¡¥²¡¼¥à¤ä¥¢¥Ë¥á¡¢Ì¡²è¤¬¹¥¤¤Ç¡¢¼«¤é¡È¥ª¥¿¥¯¡É¤Ç¤¢¤ë¤³¤È¤ò¸ø¸À¤·¤Æ¤¤¤ë¾®ÌîÅÄ»á¡£¥³¥ß¥±¤ÎÆ±¿Í»ïÂ¨Çä²ñ¤Ë¹Ô¤¯¤Û¤«¡¢Æ±¿Í»ï¤ò½Ð¤·¤Æ¤¤¤¿¤³¤È¤â¤¢¤ê¡¢¥Þ¥ó¥¬¡¦¥¢¥Ë¥á¡¦¥²¡¼¥à¤Ë´Ø¤¹¤ëµÄ°÷Ï¢ÌÁ¤Ë¤â»²²Ã¤·¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡¤³¤Î¥Ý¥¹¥È¤Ë¡¢¥Õ¥©¥í¥ï¡¼¤«¤é¡Ö³ð»ÐËå¤µ¤ó¤ß¤¿¤¤¤Ë¤¤¤±¤Æ¤ë¥á¥ó¥º¡Ê·ÙÈ÷¡Ë½¾¤¨¤Æ¥³¥¹¥×¥ì¤·¤ÆÍè¤ÆÍß¤·¤«¤Ã¤¿¤Ç¤¹¡×¤Î¥ê¥×¥é¥¤¤¬¤¢¤ë¤È¡¢¾®ÌîÅÄ»á¤Ï¡Ö³ð»ÐËåÍÍ¤â»²²Ã¤µ¤ì¤ëºÝ¤Ï¥°¥Ã¥É¥ë¥Ã¥¥ó¥°¥¬¥¤¤Î³§ÍÍ¤Ï¤«¤µ¤Ð¤ë¤«¤éÃÖ¤¤¤Æ¤¤¿¤ÈÈþ¹áÍÍ¤¬¶Ä¤Ã¤Æ¤¤¤¿µ²±¡Ä³ð»ÐËå¤Î¸æËÜ¤Ï¸½ÃÏ¹Ô¤±¤ºÄÌÈÎ¤Ç¹ØÆþ¤·¤¿²û¤«¤·¤¤»×¤¤½Ð¡×¤ÈÊÖ¿®¡£
¡¡¤½¤Î¤Û¤«¡¢¡Ö¥³¥ß¥±¹Ô¤±¤Ê¤¯¤Æ»ÄÇ°¤Ç¤¹¤Í¡ª¼¡¤Ï¥³¥¹¥×¥ì¤ÇÊÑÁõ¤·¤ÆÀøÆþ¤·¤Þ¤·¤ç¤¦¡Ê¾Ð¡Ë¡×¡ÖÆâ³ÕÉÜ¤Ç´ë¶È¡©¥Ö¡¼¥¹¤«¥µ¡¼¥¯¥ë»²²Ã¤¹¤ì¤Ð¤¤¤¤¤Î¤Ç¤Ï¡×¡ÖÆüËÜÀ¯ÉÜ¤¬¥µ¡¼¥¯¥ë»²²Ã¤¹¤ì¤Ð¡Ä¡×¡Ö¡É·Ù¸î¤ÎÅÔ¹ç»²²Ã¤ò¸«¹ç¤ï¤»¤ë¡È¤È¤¤¤¦¥³¥ß¥±¾ïÏ¢¤Ï»Ë¾å½é¤Ç¤Ï¡©¡×¤Ê¤É¤ÎÀ¼¤¬´ó¤»¤é¤ì¤¿¡£