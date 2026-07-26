侍ジャパンの井口資仁新監督スポーツ報知

侍ジャパン新監督の井口氏、ワースポ解説を続けながら指揮へ

by ライブドアニュース編集部

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この記事の見出しと要約はライブドア社が開発したAIにより自動生成されたものです。実験的な機能のため、記事本文と併せてご確認ください。
  • 侍ジャパン新監督に就任した井口資仁氏がNHK BSに生出演した
  • MLB経験を持つ初の代表監督として2028年LA五輪での金メダルを目指すと宣言
  • 「ワースポ×MLB」での解説活動は今後も継続していくと明かした
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