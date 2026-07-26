大相撲名古屋場所14日目（2026年7月25日IGアリーナ）横綱・豊昇龍が25日、日本相撲協会に「右ハムストリングス損傷などで療養期間約6週間」との診断書を提出して休場した。休場明けの今場所は13日目までに6敗。14日目の対戦相手、霧島は不戦勝となった。師匠の立浪親方（元小結・旭豊）によると、先場所で負った右太腿裏のケガが完治しておらず、24日の夜に本人が「ふがいない相撲は取れない」と休場を申し出た。優勝争い