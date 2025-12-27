コンビニの支払いは「PayPay派」の友人vs「クレジットカード派」の私。友人は「ポイント還元を考慮するとQRコード決済が圧倒的にお得！」と言っていますが、「クレカ」とそんなに“還元率”が違うんですか？

約8割の利用者はキャッシュレス決済時にポイントサービスを意識

ポイントプラットフォーム事業を展開するジー・プラン株式会社の「ポイントサービスに関する市場調査・2025年版_No.2」によると、最も利用されているキャッシュレス決済の内訳では、クレジットカードとQRコード・バーコード決済で約7割を占める結果となりました。



・クレジットカード：37.9パーセント

・QRコード・バーコード決済：29.8パーセント



PayPayポイント利用者は「コード決済」の利用が56.5パーセントと非常に高く、PayPayポイントを使っている人は、普段の支払いでもPayPayなどのスマホ決済を中心に使っている人が多いことがうかがえます。

キャッシュレス決済時に、どの程度ポイントを意識しているかについては、以下のとおり約8割が意識しているという結果となりました。



・とても意識している：38.6パーセント

・少し意識している：41.7パーセント



なかでも、コード決済利用者は「とても意識している」が45.6パーセントと高いようで、ポイントに関するキャンペーンなどもまめにチェックをする利用者が多いのではないでしょうか。



PayPayのポイント付与率は“基本0.5％～最大2.0％”

PayPayでは、PayPayアプリやPayPayカードの毎月の利用状況に応じて、買い物のたびにポイント付与率があがる「PayPayステップ」というプログラムを提供しています。「基本付与率」「条件達成特典」「ゴールドカード」を合算して一定条件のもと最大2.0パーセントの還元が受けられます（2025年12月時点）。

PayPayステップ以外にもさまざまなキャンペーンを随時開催しており、期間限定で特定の商品をPayPayで購入すると最大30パーセント還元などのケースもあるようです。

また、携帯電話の特定プランに加入したうえでPayPayを利用するなど特別な条件下では、5～10パーセントものポイント還元を受けられるなど、PayPayに限らずコード決済は、定期的にキャンペーンを開催しているため、こまめなチェックは欠かせないといえそうです。



“還元率”はクレカもコード決済も同等！ 実は“併用”が一番お得な可能性も

家計診断・相談サービス「オカネコ」を運営する株式会社400Fの「オカネコ クレジットカードに関する調査」によると、クレジットカードを選ぶ際に重視するポイントは、以下のような結果となりました。



・ポイント還元率の高さ：76.9パーセント

・年会費の安さ：66.2パーセント

・ポイントの使いやすさ：54.8パーセント



一般的に、クレジットカードの基本還元率は0.5～1.0パーセント程度といわれており、特定の条件を満たすと高還元率を狙えるケースもあるものの、コード決済とさほど変わらない水準といえそうです。

一方、コード決済と特定のクレジットカードをひも付けすることで還元率が上がったり、ポイントの二重取りが可能になったりする場合もあるようです。そのため、コード決済とクレジットカードをひも付けて併用するのが最もお得な可能性があります。



まとめ

キャッシュレス決済は、どれか1つの方法にしぼるより、仕組みを理解して上手に組み合わせることで日々の支出が自然とお得になります。無理なく還元を取り入れるためにも、自分の生活スタイルに合った決済方法を選び、チャンスがあるときにポイントを積み上げていきましょう。



執筆者：FINANCIAL FIELD編集部

ファイナンシャルプランナー