【ハイビーム2026年 新春福袋】 2026年1月4日 発売予定

天空は、UMPC（超小型ノートパソコン）およびポータブルゲーミングPCの専門店「ハイビームAKIBA秋葉原本店」において、「2026年 新春福袋」を数2026年1月4日12時より数量限定で発売する。また、ハイビームAkiba公式オンラインショップでは12月26日より予約受付を開始。「ハイビームAkiba大阪日本橋店inPCワンズ」えは2026年1月2日11時より販売を予定している。

「ハイビーム2026年 新春福袋」は、NPUを内蔵し高度なAI処理を実現する最新プロセッサー「AMD Ryzen AI 9シリーズ」搭載モデルなどが用意されている。種類は20万円福袋、25万円福袋の他、15万円、10万円、7万円、5万円、3万円。3千円の8種がラインナップ。

