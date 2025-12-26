ポータブルゲーミングPCなどが入った「ハイビーム2026年 新春福袋」が「ハイビームAKIBA秋葉原本店」にて2026年1月4日に数量限定で発売
【ハイビーム2026年 新春福袋】 2026年1月4日 発売予定
天空は、UMPC（超小型ノートパソコン）およびポータブルゲーミングPCの専門店「ハイビームAKIBA秋葉原本店」において、「2026年 新春福袋」を数2026年1月4日12時より数量限定で発売する。また、ハイビームAkiba公式オンラインショップでは12月26日より予約受付を開始。「ハイビームAkiba大阪日本橋店inPCワンズ」えは2026年1月2日11時より販売を予定している。
「ハイビーム2026年 新春福袋」は、NPUを内蔵し高度なAI処理を実現する最新プロセッサー「AMD Ryzen AI 9シリーズ」搭載モデルなどが用意されている。種類は20万円福袋、25万円福袋の他、15万円、10万円、7万円、5万円、3万円。3千円の8種がラインナップ。
ハイビーム AKIBA公式オンラインストアにて2026年 福袋を一部先行販売開始しました🛍️✨- HIGH-BEAM AKIBA 公式｜ゲーミング/UMPC専門店 (@HIGH_BEAM_jp) December 26, 2025
※ハイビーム AKIBA実店舗では1/4より販売
メモリ高騰関係なく、メモリ 64GBモデルを大放出💥
数量限定・無くなり次第終了です！🏃♂️💨
《2026年 25万円福袋》AYANEO 3https://t.co/U7FWh3jWCd
《2026年… pic.twitter.com/FcU4HKlGbg
