「今日好き」瀬川陽菜乃、美脚輝くミニ丈コーデにファン絶賛「ビジュよすぎ」「目が幸せ」
【モデルプレス＝2025/12/25】ABEMAの高校生による青春恋愛番組「今日、好きになりました。」（毎週月曜21時〜）に出演していた瀬川陽菜乃が12月24日、自身のInstagramを更新。ミニ丈のコーディネートを披露し、反響が寄せられている。
【写真】「今日好き」17歳美女「ビジュ良すぎ」美脚スラリミニ丈コーデ
瀬川は「超十代名古屋思い出多すぎる」と、出演した名古屋で開催されたフェス『超十代 -ULTRA TEENS FES-2025』についてつづり、複数のコーディネートのショットを投稿。ブラウンのジャケットに濃いブラウンのミニ丈ボトムスを合わせたコーディネートから、すらりとした美しい足が際立っている。
この投稿にファンからは「最高のスタイル」「ビジュ良すぎ」「目が幸せ」「コーデ可愛すぎる」などといった声が寄せられている。
「今日、好きになりました。」シリーズは、「恋の修学旅行」をテーマとして、2泊3日の中で巻き起こる、現役高校生たちのリアルで等身大な本気の恋と青春の模様を追いかけた恋愛番組。瀬川は「プサン編」「ホアヒン編」「卒業編2025inソウル」「夏休み編2025」に参加した。（modelpress編集部）
【Not Sponsored 記事】
【写真】「今日好き」17歳美女「ビジュ良すぎ」美脚スラリミニ丈コーデ
◆瀬川陽菜乃、ブラウンコーデで美脚披露
瀬川は「超十代名古屋思い出多すぎる」と、出演した名古屋で開催されたフェス『超十代 -ULTRA TEENS FES-2025』についてつづり、複数のコーディネートのショットを投稿。ブラウンのジャケットに濃いブラウンのミニ丈ボトムスを合わせたコーディネートから、すらりとした美しい足が際立っている。
◆瀬川陽菜乃のコーデが話題
この投稿にファンからは「最高のスタイル」「ビジュ良すぎ」「目が幸せ」「コーデ可愛すぎる」などといった声が寄せられている。
「今日、好きになりました。」シリーズは、「恋の修学旅行」をテーマとして、2泊3日の中で巻き起こる、現役高校生たちのリアルで等身大な本気の恋と青春の模様を追いかけた恋愛番組。瀬川は「プサン編」「ホアヒン編」「卒業編2025inソウル」「夏休み編2025」に参加した。（modelpress編集部）
【Not Sponsored 記事】