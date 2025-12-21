もうすぐ終了だよーーーッ！！（泣）【マクドナルド】今食べたい「パケ可愛フード」

冬の限定フードが続々と登場している【マクドナルド】では、可愛いパッケージや復活フレーバーなど、この季節ならではの魅力が詰まったメニューが楽しめます。今回ご紹介する商品は、どちらも年内で販売終了予定なので、気になっている人は早めにチェックを！

パケの可愛さに胸キュン！「チキンマックナゲット® 15ピース」

11/19発売の「チキンマックナゲットⓇ 15ピース」は、@ftn_picsレポーターHaruさんによると、なんと「250円引きで購入できる」という嬉しいキャンペーン中！ さらに今回は「すみっコぐらし」デザインの限定パッケージで登場しています。ソースを、期間限定の2種類を含めた全4種類から3つ選べるのも◎ 年末までの販売予定なので、早めに味わいたい一品です。

いちご × クッキーの贅沢感「マックフルーリー® 苺 オレオ® クッキー」

11/29発売の「マックフルーリー® 苺 オレオ® クッキー」は、3年ぶりの復活。ストロベリーソースには果肉感があり、オレオのザクザク食感と合わさって華やかな味わいを楽しめます。淡いピンクの可愛いパッケージは、思わず筆者も注文してしまったほど。12月下旬までの販売予定なので、気になる人は早めにチェックしてみて。

※記事内の情報は執筆時のものになります。価格変更や、販売終了の可能性もございます。最新の商品情報は各お店・ブランドなどにご確認くださいませ。

writer：内山友里