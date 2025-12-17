俳優のディーン・フジオカが、“セリアック病”であることを告白。グルテンに反応する自己免疫疾患のため、グルテンフリーのパンで手料理をしていることなどを語った。

【映像】自作のパン料理

ディーンは、12月15日放送の『徹子の部屋』（テレビ朝日系列）に出演。最近ハマっている食べ物を聞かれると「オーブンを買いまして」と切り出し「パンを美味しく食べたいなと思って」とその理由を明かした。

ディーンは、新しく購入したオーブンの写真や自作のサンドイッチなど手料理を披露しながら「グルテンフリーのパンなんですけど」と補足。黒柳が「あなた小麦アレルギー？」と聞くと、「そうなんです。僕“セリアック病”っていう病気で…グルテンを食べると反応がすぐでちゃうんで」と告白した。

セリアック病は自己免疫疾患のひとつで、グルテンによって十二指腸などに慢性的な炎症が起こり、腹痛や下痢などさまざまな症状が出ると言われている。

そのため「こういう風に、自分が食べてるものがわかるように。手作りで、できる範囲で、時間あるときに」と持病との向き合い方を語った。

（『徹子の部屋』より）