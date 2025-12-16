セブン−イレブン・ジャパン（東京都千代田区）が、新商品「ライスバーガー」2種を12月14日から順次発売しています。

【写真】具材がはみ出てる！ ライスバーガー“開封”した別カットもチェック！

ライスバーガーは、炭火焼きした牛カルビを使った「ライスバーガー 炭火焼牛カルビ」（354円、以下、税込み）とガーリックの味わいが特長の「ライスバーガー 照焼チキンガーリックマヨネーズ」（321円）がラインアップ。

バンズ代わりの米は、しょうゆを染みこませて1枚1枚丁寧に焼き上げ、外は香ばしく、中はしっとりと仕上げています。容器のまま、電子レンジで加熱することができます。

同社の担当者は「寒い季節にぴったりの温めておいしい『ライスバーガー』シリーズの登場です。原材料から製法、包装までこだわり抜いて仕上げました」と話しつつ、「忙しい年末、寒空の下で帰宅した際や、オフィスでのランチタイムに、レンジで温めるほんの数十秒の間にただようしょうゆと具材の香りに包まれながら、心までほどけるような温かさと専門店のような本格的な味わいで、冬の自分をいたわる『至福のワンハンド・グルメ』体験をお届けします」とコメントしています。

※価格は軽減税率適用の消費税8％で表記。

