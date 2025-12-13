【UEFAカンファレンスリーグ】レフ・ボズナン1−1マインツ（日本時間12月12日／ポズナン市立競技場）

【映像】「衝撃スラローム突破」で３人抜き

マインツのMF佐野海舟が、中央から独走してファウルを受けた。止めるには引っ張るしかないーー。そう言わんばかりの推進力は、欧州の舞台でも健在だ。

日本時間12月12日のUEFAカンファレンスリーグのリーグフェーズ第5節で、マインツはアウェーでポーランドのレフ・ポズナンと対戦。試合はマインツが28分にMF川粼颯太の加入後初ゴールで先制するも、その約10分後にPKで失点を喫して1−1のドローに終わった。

ダブルボランチの一角で先発した佐野は70分、圧巻の中央突破を見せる。マインツが右サイドから攻め込まれるも、ボックス内からのシュートをGKダニエル・バッツがセーブ。右サイドへのこぼれ球を回収した佐野は、相手2人に囲まれた状態でも迷うことなく突破を図る。

欧州の舞台でも攻撃力を発揮

そのままスピーディーかつ正確なスラロームで密集地を打開。カバーリングに来ていた3人目もかわして、相手陣内に向かって突き進んでいく。途中でレフ・ポズナンのMFティモシー・オウマに後ろからユニホームを引っ張られても動じることなく持ち運ぶと、センターサークル付近でDFミハウ・グルグルに今度は引っ張り投げ倒された。

クミグルにはすぐさま主審からイエローカードが提示されたが、「そうでもしないと佐野は止められない」というようなシーンだった。その力強さやコース取りの上手さは往年の中田英寿のようでもあった。

佐野の最大の武器はボール回収であり、守備力が注目されがちだ。しかし今回の中央突破のように、奪ったボールを縦に運ぶなど攻撃面もまさに日進月歩。ヨーロッパの強者が集うECLでも、その力は十分に通用しており、攻守万能ボランチとしての成長ぶりを感じさせるワンシーンだった。

（ABEMA／WOWSPO／UEFAカンファレンスリーグ）

