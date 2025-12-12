アヒルたちより気になる遊び？ YouTubeチャンネル「Lovely Kitten」では、小さなアヒルたちの隣で遊ぶ子猫の様子が配信され、動画のコメント欄には「無邪気でかわいいね」「これ以上かわいいものはない！」の声が続出しました。

【画像5枚】「かっ…かわいすぎるっ……！！！」 これが《アヒルたちそっちのけ》でボックスに夢中な子猫「ロキ」の姿です！

一人遊びを邪魔され…

注目を集めたのは「Kitten Loki is playing with great excitement next to 2 little ducks」という動画。透明のフードボックスで遊ぶ子猫「ロキ」に、2羽の子アヒルが近づくところからスタートします。

「ニャんだこれ！」とフードボックスに夢中の様子のロキ。アヒルたちは、ロキと一緒に遊びたいのでしょうか？ ロキに近づいてボックスに入ったり、ロキをつついたり。一人遊びを邪魔されたロキは、「ニャンだよー！」とアヒルたちに抗議します。

ボックスの角の部分が気になって仕方ないロキ。「向こう側は見えるのにニャ〜」と、掘ったり押したりを繰り返しています。その後ろをついてまわるアヒルたちは、「何して遊んでるの？ 一緒に遊ぼうよ」と言っているようです。

やがてロキはボックスに勢いよくアタックし、とうとう上半身がボックスの中に入ってしまいました。後ろ足まで入ると、なんだか落ち着くことに気付いた様子。ボックスの新しい遊び方を発見してしまったようですね。

動画を見た人からは、「ロキたちの様子を見ているだけで楽しくなる！」「破壊級のかわいさ」「これぞ最高の癒やし」といった声が寄せられていました。ロキとアヒルたちが無邪気に遊ぶ様子を、ぜひ動画で確かめてみてください。