イオングループが首都圏および北海道で1200以上の店舗を展開する都市型小型食品スーパーマーケット、まいばすけっと。



【漫画】スーパーの「お客様の声」で出会った2人 「プリンがおいしい店、偵察に行きませんか」

今SNS上ではそんなまいばすけっとの利用レポートが大きな注目を集めている。



「都民への罰ことまいばすけっと初体験してみた。以下感想

・コンビニの広さで買い物がすぐ出来る

・肉や野菜、惣菜あるの便利

・コンビニより遥かに安い

・イオン株主優待対象なのが強すぎる

・実用性に極振りしているのは確か

結論：最寄りの駅前とか身近にあったらめちゃくちゃ使うかも、便利すぎる。」



と自身の体験を紹介したのはひろっちさん（@hirotti_eki）の投稿。



「都民への罰」というのはSNSから広まった品揃えの画一性や、効率に特化した業態への揶揄だが、地域住民の生活に欠かせないライフラインなっていることも確か。普段、東海地方で生活するひろっちさんが今回初めて利用したレポートは、その実態を理解する上で非常に興味深い。



ひろっちさんにお話を聞いた。



ーー今回利用された店舗は？



ひろっち：神田佐久間町店（東京都千代田区）です。



ーー利用した感想をあらためて。



ひろっち：コンパクトな店舗に商品が陳列されていて、とても買い物しやすい店だなと思いました。また、通常のスーパーやコンビニと使い分けると本当に便利だろうなと思いました。



ーー投稿に大きな反響がありました。



ひろっち：元々、「都民への罰」というキーワードが頭の中に残っていて、まいばすけっとのことが気になっていました。東海地方にはお店がなく、関東行った時に寄りたいなと思っていました。それで東京行った時についでに寄ってみたら、普通に便利だったのでいいじゃんと思いツイートを投稿しました。



それが反響を呼んだことは正直驚いていますが、それだけまいばすけっとが関東の皆さんに浸透していることの裏返しなのかなと思っております。



◇ ◇



SNSユーザー達から



「都内だとある程度の商圏でスーパーがあるので、その隙間を埋めるような感じでまいばがあります。 用途を考えて利用すれば便利なのに、なぜ一部の人が罰というのか理解出来ません。 都内でまいばす行きたくない人はちょい遠くのスーパーに行けば良い話なので、地方に対してマウントにならないか心配です」

「コンビニの社員の先輩によると、都会のライバルはまいばすけっとで、田舎はドラッグストアだそうな」

「まいばすけっとの上位バージョンで『マックスバリュ エクスプレス』というのもありまっせ。」



など数々の驚きの声が寄せられた今回の投稿。



まいばすけっとの店舗数、売上高は右肩上がりに上昇しており、今後全国展開の可能性も大いにある。読者のみなさんも首都圏や北海道に行った際に足を運んで、先取り体験してみてもいいかもしれない。



（まいどなニュース特約・中将 タカノリ）