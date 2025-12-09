えっ、これ【セリア】で買えるの！？ 今から真冬まで活躍しそう♡「あったか小物」

真冬に向けてそろえておきたいのが、首元やお腹まわり用の「あったか小物」。いま、【セリア】でも冷え対策用に使えるアイテムが続々と登場しています。今回は、スポっと装着するだけで防寒対策ができる、ネックウォーマーと腹巻きをご紹介。どちらも薄手の素材だから、バッグにしのばせておいてもいいかも！

マフラーよりも気軽に使えるネックウォーマー

【セリア】「フリースネックウォーマー」\110（税込）

フリース素材で首元を優しく温めてくれるネックウォーマー。さっと被るだけで使えるので、忙しい日の外出やアウトドアシーンでも活躍しそうなアイテムです。調節可能なドロストつきで、風が入りやすい隙間もしっかりガード。@ftn_picsレポーターのとも*さんによると「くすみピンクは在庫薄」とのことで、気になる人は早めのチェックが吉かも。

薄手でコーデに響きにくい腹巻き

【セリア】「リバーシブル薄手腹巻2」\110（税込）

薄手なので服に響きにくく、おしゃれしたい日のお出かけにも使いやすい優秀アイテムです。ベージュとブラックのリバーシブル仕様になっており、トップスの色に合わせて使い分ければ透け問題も解決できそう。

※すべての商品情報・画像はftn_pics出典です。

※記事内の情報は執筆時のものになります。価格変更や、販売終了の可能性もございます。最新の商品情報は各お店・ブランドなどにご確認くださいませ。

Writer：licca.M