°°ÀîÃæ±û·Ù»¡½ð¤Ï2025Ç¯12·î7Æü¡¢Ë½¹Ô¤Îµ¿¤¤¤Çº½Àî»Ô¤Ë½»¤à²ñ¼ÒÌò°÷¤ÎÃË¡Ê34¡Ë¤òÂáÊá¤·¤Þ¤·¤¿¡£
ÃË¤Ï7Æü¸áÁ°5»þ10Ê¬¤´¤í¡¢°°Àî»Ô3¾òÄÌ7ÃúÌÜ¤ÎÏ©¾å¤Ç¡¢°°Àî»Ô¤Î¿¦¶ÈÉÔ¾Ü¤ÎÃË¡Ê43¡Ë¤Î¶»¤°¤é¤ò¤Ä¤«¤àË½¹Ô¤ò²Ã¤¨¤¿µ¿¤¤¤¬»ý¤¿¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¤Þ¤¿¡¢°°Àî»Ô¤ÎÃË¡Ê43¡Ë¤â¤½¤ÎºÝ¤Ëº½Àî»Ô¤ÎÃË¤Î¶»¤°¤é¤ò¤Ä¤«¤ó¤À¤È¤·¤ÆË½¹Ô¤Îµ¿¤¤¤ÇÂáÊá¤µ¤ì¤Þ¤·¤¿¡£
7Æü¸áÁ°5»þ¤´¤í¡¢º½Àî»Ô¤ÎÃË¤«¤é¡Ö²¥¤é¤ì¤¿¡×¤È·Ù»¡¤ËÄÌÊó¤¬¤¢¤ê¤Þ¤·¤¿¡£
2¿Í¤ËÌÌ¼±¤Ï¤¢¤ê¤Þ¤»¤ó¤Ç¤·¤¿¡£
Ä´¤Ù¤ËÂÐ¤·º½Àî»Ô¤ÎÃË¤Ï¡Ö¤¤¤Þ¤Ï²¿¤âÏÃ¤·¤¿¤¯¤¢¤ê¤Þ¤»¤ó¡×¤ÈÍÆµ¿¤òÈÝÇ§¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
°ìÊý¤Ç°°Àî»Ô¤ÎÃË¤Ï¡ÖÁê¼ê¤Î¤³¤È¤ò¤Ä¤«¤ó¤À¤«¤â¤·¤ì¤Þ¤»¤ó¡×¤È³µ¤ÍÍÆµ¿¤òÇ§¤á¤Æ¤¤¤ë¤È¤¤¤¦¤³¤È¤Ç¤¹¡£
2¿Í¤Ï¤½¤ì¤¾¤ì¼ò¤ò°û¤ó¤Ç¤¤¤Æ¡¢·Ù»¡¤ÏÅö»þ¤Î¾õ¶·¤ò¾Ü¤·¤¯Ä´¤Ù¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
