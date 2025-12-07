¡Ú¥Á¥ã¥ó¥Ô¥ª¥ó¥ºC¡Û¥À¥Ö¥ë¥Ï¡¼¥È¥Ü¥ó¥É¼Ì¿¿È½ÄêV¡ªÃæµþÁûÁ³¡ÄÌÆÇÏ10Ç¯¤Ö¤ê»Ë¾å2Æ¬ÌÜ²÷µó¡¡ºä°æ3Ï¢ÇÆ
¡¡¡þÂè26²ó¥Á¥ã¥ó¥Ô¥ª¥ó¥º¥«¥Ã¥×¡Ê2025Ç¯12·î7Æü¡¡Ãæµþ¶¥ÇÏ¾ì¡Ë
¡¡3ºÐ¤«¤é9ºÐ¤ÈÉý¹¤¤À¤Âå¤Î¥À¡¼¥È³èÌöÇÏ¤¬´é¤ò¤½¤í¤¨¤¿G1¡Ö¥Á¥ã¥ó¥Ô¥ª¥ó¥ºC¡×¤ÏÃ±¾¡2ÈÖ¿Íµ¤¤Î¥À¥Ö¥ë¥Ï¡¼¥È¥Ü¥ó¥É¤¬¼Ì¿¿È½Äê¤ÎÂç·ãÀï¤òÀ©¤·G1½éÀ©ÇÆ¤ò¾þ¤Ã¤¿¡£°È¾å¤Îºä°æÎÜÀ±¤ÏºòÇ¯¤Î¥ì¥â¥ó¥Ý¥Ã¥×¤ËÂ³¤¯Æ±¥ì¡¼¥¹3Ï¢ÇÆ¡£ÌÆÇÏ¤ÎÍ¥¾¡¤Ï15Ç¯¥µ¥ó¥Ó¥¹¥¿°ÊÍè10Ç¯¤Ö¤ê2Æ¬ÌÜ¤Î²÷µó¤È¤Ê¤Ã¤¿¡£¥Ï¥Êº¹¤Ç3ÈÖ¿Íµ¤¤Î¥¦¥£¥ë¥½¥ó¥Æ¥½¡¼¥í¤¬3Ç¯Ï¢Â³¤È¤Ê¤ë2Ãå¡¢3Ãå¤Ë¤Ï7ÈÖ¿Íµ¤¤Î¥é¥à¥¸¥§¥Ã¥È¤¬Æþ¤Ã¤¿¡£
¡¡¥·¥Ã¥¯¥¹¥Ú¥ó¥¹¤È¥¦¥£¥ê¥¢¥à¥Ð¥í¡¼¥º¤Î¥Ï¥ÊÁè¤¤¤Ë¾ìÆâ¤¬ÁûÁ³¤È¤Ê¤ëÃæ¡¢¥·¥Ã¥¯¥¹¥Ú¥ó¥¹¤¬¥ì¡¼¥¹¤ò°ú¤ÃÄ¥¤ë·Á¤Ë¡£ºÇ¸å¤ÎÄ¾Àþ¤ÇÈ´¤±½Ð¤·¤¿¥À¥Ö¥ë¥Ï¡¼¥È¥Ü¥ó¥É¤ÈÆâ¤«¤é¿¤Ó¤ÆÍè¤¿¥¦¥£¥ë¥½¥ó¥Æ¥½¡¼¥í¤Î°ìµ³ÂÇ¤Á¤È¤Ê¤ê¡¢ÊÂ¤ó¤Ç¥´¡¼¥ëÈÄ¤ò¶î¤±È´¤±¤¿¡£3Ãå¤«¤é5Ãå¤Þ¤Ç¤¬³ÎÄê¤¹¤ëÃæ¡¢Í¥¾¡Áè¤¤¤Î2Æ¬¤Ï¼Ì¿¿È½Äê¤Ë¡£¤½¤·¤ÆÃå½ç·Ç¼¨ÈÄ¤Î°ìÈÖ¾å¤Ë¡Ö2¡×¤¬Åô¤ë¤È¡¢°È¾å¤Îºä°æ¤Ï±¦ÏÓ¤òÆÍ¤¾å¤²¡¢¤É¤è¤á¤¯¥¹¥¿¥ó¥É¤Î´¿À¼¤Ë±þ¤¨¤¿¡£
¡¡ºä°æ¤Ï¥ì¡¼¥¹¸å¡ÖËÜÅö¤ËÁÇÀ²¤é¤·¤¤ÇÏ¡£¸·¤·¤¤¥ì¡¼¥¹¤À¤Ã¤¿¤¬¡¢G1¤Ç¾¡¤Ä¤³¤È¤¬¤Ç¤¤Æ¤¦¤ì¤·¤¤¡×¤È°¦ÇÏ¤ò¾Î¤¨¤¿¡£
¡¡¥À¥Ö¥ë¥Ï¡¼¥È¥Ü¥ó¥É¤ÏÉã¥¥º¥Ê¡¢Êì¥Ñ¡¼¥·¥¹¥Æ¥ó¥È¥ê¡¼¡ÊÊì¤ÎÉã¥¹¥â¡¼¥¯¥°¥é¥Ã¥±¥ó¡Ë¤Î·ìÅý¤ÇÄÌ»»8Àï7¾¡¡£µ³¾è¤·¤¿ºä°æ¤ÏJRA¡¦G1ÄÌ»»7¾¡ÌÜ¡¢Âçµ×ÊÝÎ¶»Ö»Õ¤ÏÆ±4¾¡ÌÜ¤òµó¤²¤¿¡£
¡¡¢§¥Á¥ã¥ó¥Ô¥ª¥ó¥ºC¡¡¥À¡¼¥È¹ñºÝ¶¥Áö¤òÁÏÀß¤¹¤ëµ¡±¿¤¬¹â¤Þ¤ê¡¢2000Ç¯¤Ë¡Ö¥¸¥ã¥Ñ¥ó¥«¥Ã¥×¥À¡¼¥È¡×¤¬ÁÏÀß¤µ¤ì¤¿¡£14Ç¯¤ÎÂè15²ó¤«¤é¥Á¥ã¥ó¥Ô¥ª¥ó¥º¥«¥Ã¥×¤ÈÌ¾Á°¤òÂØ¤¨¤Æ¡¢°Ê¹ß¤ÏÃæµþ¥À¡¼¥È1800¥á¡¼¥È¥ë¤Ç¹Ô¤ï¤ì¤ëG1¤È¤·¤ÆÄêÃå¤·¤Æ¤¤¤ë¡£26Ç¯¤«¤é¤Ï1Ãå¾Þ¶â1²¯5000Ëü±ß¤È¸½¹Ô¤è¤ê3000Ëü±ßÁý³Û¤µ¤ì¤ë¡£