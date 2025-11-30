キングカズ 来季も現役続行を明言 来年２月に５９歳 地域リーグ降格の鈴鹿でのプレーも「視野に入れながら」
「ＪＦＬ・地域リーグ入れ替え戦、鈴鹿０−１市原」（３０日、三重交通Ｇスポーツの杜鈴鹿）
元日本代表ＦＷ三浦知良（５８）が所属するアトレチコ鈴鹿（ＪＦＬ１５位）は、全国地域チャンピオンズリーグ２位のＶＯＮＤＳ市原との一発勝負の入れ替え戦で延長戦の末に０−１で敗れ、地域リーグ降格が決まった。カズは延長後半６分から出場したが、巻き返すことはできなかった。
終了後、駆け付けた１５８９人の観客に深々と頭を下げたカズは、その後に取材に応じた。試合を振り返り「ここまで鈴鹿の歴史をつくってきてくれた先人たち、鈴鹿のサポートをずっとしてくれた地元の企業、サポーター、そういう人たちの思いや気持ちを感じながらというか、なんとか残留というものを成し遂げたかったんですけど、残念ながらそれがかなわなかった。僕もいろんな経験をしてきた中で、本当に挫折感を味わったこともありましたし、喜びを味わったこともあります。その繰り返しかなと思いますけど、大事なことは、どんなことがあっても諦めずに常に前を向いてはい上がっていくことかなと思います」と話した。
来年２月２６日には５９歳となる。来季に向けては「けがが多い一年だったなっていうのはすごく感じてますし、去年の暮れの自主トレから１月のキャンプも含めて反省する点は多かった。しっかりまた考えて、１２月から来季に向けての自主トレを予定してます」と現役続行を明言。東海リーグに降格する鈴鹿でのプレーすることについては「それも視野に入れながら。僕が続けたいと言っても、これは僕が決められることでもないんで、まずオファーをいただけるかどうかという問題だと思いますので、その話し合いになると思います」と思いを述べた。