かっこいいと思う「関東地方の図柄入りナンバープレート」ランキング！ 「成田」を抑えた1位は？【2025年調査】
地域の魅力をデザインに込めた図柄入りナンバープレートは、走るだけでその土地の個性を発信できる特別な存在です。力強さや洗練された雰囲気、自然の美しさなど、地方ごとにまったく異なる表情を持ち、思わず見入ってしまうデザインも少なくありません。
All About ニュース編集部では、2025年11月13〜14日、全国の10〜70代の男女250人を対象に、「地方版図柄入りナンバープレート（北海道・東北・関東地方）」に関するアンケートを実施しました。今回はその中から、かっこいいと思う「関東地方の図柄入りナンバープレート」ランキングの結果をご紹介します。
2位：成田（千葉県）／飛行機が飛ぶ街／38票2位は、千葉県「成田」の飛行機が飛ぶ街。「飛行機が飛ぶ街」として多くの人が抱くイメージを、安定感のある構図で爽やかに表現したデザインです。空を行く飛行機が描く虹色の軌道には、成田国際空港周辺にある7つの市町への思いが込められています。飛行機が空へ飛び立つダイナミックな構図が、国際都市ならではのスタイリッシュさを感じさせます。
1位：富士山（山梨県）／富士山／88票1位は、山梨県「富士山」の富士山。葛飾北斎の浮世絵『富嶽三十六景』の「凱風快晴（赤富士）」をアレンジした、力強く雄大な富士山が描かれています。日本を象徴する富士山の雄大さと、浮世絵を模した力強いデザインが圧倒的な支持を得ました。
