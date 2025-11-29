サッカー日本代表の森保一監督（５７）が２９日、サッカー女子日本代表「なでしこジャパン」による国際親善試合・カナダ戦（長崎ピーススタジアム）に先立って、長崎市内で開催されたトークイベントに出席。ルーティンを「パンツとスーツを変えないとかあります。パンツは洗いますよ、ちゃんと」と明かした。

試合に勝利すれば、次戦も同じパンツ、スーツで挑む。２０１８年に日本代表監督に就任してから意識しているという。勝った試合前に「何を食べていたか」「どの道を通っているのか」などを思い返すことも多く、「気になることはいっぱいある」と、験かつぎには事欠かさないようだ。

故郷・長崎で、ＭＳ＆ＡＤグループの取締役社長の船曳真一郎氏と、「めざせ！世界の頂点」というテーマで組織のリーダー論などを語った森保監督。船曳社長に「『俺が俺が！』という選手たちをまとめるのは大変なのでは」と投げかけられると、「『俺が俺が！』は大歓迎。それがないと突き抜けられない」と食い気味に語った。

続けて「俺が一番、俺が王様は大歓迎。野球に例えると“エースで４番”。そういう選手たちの集団であるべきだと思っている」と圧倒的な選手による集団を要求。「同時にチームのため、仲間のために戦える和の精神は忘れないでほしい」と、協調とのバランスを重要視した。

イベントにはヒロド歩美アナも登壇した。