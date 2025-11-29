アニメ「ＯＮＥ ＰＩＥＣＥ」の主題歌で知られる歌手・大槻マキの公式サイトが２９日に更新され、２８日に上海・西岸ドームアートセンターで開催された「バンダイナムコフェスティバル２０２５」のパフォーマンス中に歌唱を中断したことを報告した。

事務所スタッフによる報告で「１１月２８日（金）、１１月２９日（土）『バンダイナムコフェスティバル２０２５』」と題した文章をアップ。「このたび、１１月２８日および２９日に上海・西岸ドームアートセンターにて開催されている『バンダイナムコフェスティバル２０２５』に関しまして、２８日のステージにつきましては、パフォーマンス中ではございましたが、やむを得ない諸事情により急遽中断せざるを得ない状況となってしまいました」と伝えた。

「また、２９日の出演につきましても、同様の事情により中止となっております」と説明。「出演を楽しみにお待ちくださっていたファンの皆さまには、急なご案内となりましたことを深くお詫び申し上げます。何卒ご理解賜りますよう、よろしくお願い申し上げます」とファンに謝罪した。

「バンダイナムコフェスティバル」は２０２３年から毎年開催されているイベントで、「ガンダム」や「ワンピース」など日本の人気アニメのキャラクターを集め、アニメソングを歌う日本人歌手によるライブが予定されていた。２８〜３０日まで開催予定だった。

大槻だけでなく、２９日に登場予定だった「ももいろクローバーＺ」は２８日に公式サイトを通じて出演中止を発表。「主催者様よりやむを得ない諸事情によりライブパートを中止するとの連絡を受けました」と説明した。またロックバンド「ＡＳＨ ＤＡ ＨＥＲＯ」も２８日に公式Ｘ（旧ツイッター）で「不可抗力によりＡＳＨ ＤＡ ＨＥＲＯの出演含むライブステージが中止となりました」と公演中止を発表。「バンダイナムコフェスティバル主催者」による発表文も掲載し「不可抗力の事情により、２０２５年１１月２９日（土）及び２０２５年１１月３０日（日）に『バンダイナムコフェスティバル２０２５』会場で予定されておりましたステージイベントは、全て中止とさせていただくこととなりました」としている。

日中関係の緊張が続いており、日本人アーティストの海外公演やイベントが中止となる事態が相次いでいる。グローバルボーイズグループ・ＪＯ１（ジェイオーワン）は今月２８日に中国・広州で開催する予定だったファンイベントが中止に。「不可抗力の影響で」と理由を説明している。また吉本興業は、今月２０日から２２日に中国・上海で開催中の「第１１回上海コメディフェスティバル」における「よしもとコメディスペシャル」全４公演の中止を発表した。フォークデュオ・ゆずは２２日、香港・上海・台北の３公演を予定していた１２月のアジアツアー全公演中止を発表。歌手の浜崎あゆみは、２９日に開催予定だった上海公演の中止を前日に発表した。ほかにも、ロックバンド「シド」の上海公演、アニメ音楽誌「リスアニ！」による上海ライブ、歌手・斉藤朱夏の上海公演などが相次いで中止となった。