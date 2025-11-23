¡Ø¤Ð¤±¤Ð¤±¡Ù¤òºÌ¤ë¡È¼ã¼ê¥È¥ê¥ª¡É¡¡¿ùÅÄÍëÎÛ¡ßÆü¹âÍ³µ¯Åá¡ß²¼Àî¶³Ê¿¤¬Êü¤Ä»°¼Ô»°ÍÍ¤Îµ±¤
¡¡NHKÏ¢Â³¥Æ¥ì¥Ó¾®Àâ¡Ø¤Ð¤±¤Ð¤±¡Ù¤Ç¤Ï¡¢¥Ø¥Ö¥ó¡Ê¥È¥ßー¡¦¥Ð¥¹¥È¥¦¡Ë¤¬¾¾¹¾Ãæ³Ø¤Î¶µÃÅ¤ËÎ©¤Á¡¢À¸ÅÌ¤¿¤Á¤È¸þ¤¹ç¤¦Æü¡¹¤¬ÉÁ¤«¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£
»²¹Í¡§¿ùÅÄÍëÎÛ¡õ´²°ìÏº¡¢·§¤ÈÁø¶ø¤·¤¿ÂÎ¸³¤ò²ó¸Ü¡¡ËÜÊª¤Î¡È¥Þ¥¿¥®¡É¤«¤é³Ø¤ó¤À¼«Á³¤È¤Î´Ø¤ï¤êÊý
¡¡¤½¤ÎÃæ¤Ç¥Ø¥Ö¥ó¤Î¶µ¤¨»Ò¤È¤·¤ÆÃæ¿´¤Ë¤¤¤ë¤Î¤¬¿ùÅÄÍëÎÛ¡¢Æü¹âÍ³µ¯Åá¡¢²¼Àî¶³Ê¿¤Î3¿Í¤À¡£287¿Í¤¬»²²Ã¤·¤¿¥ªー¥Ç¥£¥·¥ç¥ó¤òÄÌ¤¸¤ÆÁª¤Ð¤ì¤¿¼ã¼êÇÐÍ¥¤Ç¡¢¤½¤ì¤¾¤ì¤Î¸ÄÀ¤¬¾¾¹¾Ãæ³Ø¤Î¶õµ¤¤Ë¤ä¤µ¤·¤¤ºÌ¤ê¤òÅº¤¨¤Æ¤¤¤ë¡£º£²ó¤Ï¡¢¤½¤ó¤Ê3¿Í¤Î¤³¤ì¤Þ¤Ç¤ÎÊâ¤ß¤ÈÇÐÍ¥¤È¤·¤Æ¤ÎÌ¥ÎÏ¤ò¤¢¤é¤¿¤á¤Æ¤¿¤É¤Ã¤Æ¤¤¤¤¿¤¤¡£
¢£¿ùÅÄÍëÎÛ¡¡¿ùÅÄ¤¬½é¤á¤ÆÂç¤¤¯ÃíÌÜ¤ò½¸¤á¤¿¤Î¤Ï¡¢±Ç²è¡ØÈ¾À¤³¦¡Ù¤À¤í¤¦¡£°ð³À¸ãÏº¤¬±é¤¸¤ë¼ç¿Í¸ø¡¦¹âÂ¼¹É¤ÎÂ©»ÒÌò¤À¤Ã¤¿¡£ÌµÍý¤Î¤Ê¤¤¼«Á³¤ÊÐÊ¤Þ¤¤¤Ç»×½Õ´ü¤ÎÍÉ¤ì¤òÉ½¸½¤·¡¢¥è¥³¥Ï¥Þ±Ç²èº×ºÇÍ¥½¨¿·¿Í¾Þ¤È¹âºê±Ç²èº×ºÇÍ¥½¨¿·¿ÊÃËÍ¥¾Þ¤ò¼õ¾Þ¡£¥Ç¥Ó¥åー´Ö¤â¤Ê¤¤»þ´ü¤Ë¡¢Áá¤¯¤â¡È³Î¤«¤ÊÂ¸ºß´¶¤ò»ý¤Ä¼ã¼ê¡É¤È¤·¤ÆÃÎ¤é¤ì¤ë¤è¤¦¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¡£¤½¤Î¸å¤âNHKÏ¢Â³¥Æ¥ì¥Ó¾®Àâ¡Ø¥¨ー¥ë¡Ù¡¢±Ç²è¡Øºá¤ÎÀ¼¡Ù¤ä¡Ø¸ÉÏµ¤Î·ì LEVEL2¡Ù¤Ê¤É¡¢½Å¤µ¤ä¥¹¥Ôー¥É´¶¤Î°ã¤¦ºîÉÊ¤ËÂ³¤±¤Æ½Ð±é¡£¶áÇ¯¤ÏÌòÊÁ¤ÎÉý¤ò¹¤²¤Æ¤ª¤ê¡¢ºÇ¿·ºî¡Ø¥ß¥Ã¥·¥ó¥°¡¦¥Á¥ã¥¤¥ë¥É¡¦¥Ó¥Ç¥ª¥Æー¥×¡Ù¤Ç¤Ï¥¸¥ã¥Ñ¥Ëー¥º¥Û¥éー¤È¤¤¤¦¤Þ¤Ã¤¿¤¯°Û¤Ê¤ë¥¸¥ã¥ó¥ë¤Ë¤âÄ©Àï¤·¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡¡Ø¤Ð¤±¤Ð¤±¡Ù¤Ç¿ùÅÄ¤¬±é¤¸¤ë¾æ¤Ï¡¢±Ñ¸ì¶µ»Õ¡¦¶Ó¿¥Í§°ì¡ÊµÈÂôÎ¼¡Ë¤ÎÄï¤Ç¡¢¾¾¹¾¿ï°ì¤È¸Æ¤Ð¤ì¤ë½¨ºÍ¤È¤¤¤¦Ìò¤É¤³¤í¤À¡£·»¤òÂº·É¤·¡¢¤½¤ÎÇØÃæ¤ò¤Þ¤Ã¤¹¤°¤ËÄÉ¤¤¤«¤±¤ë――¤½¤ó¤Ê¡È¿¿ÌÌÌÜ¤µ¡É¤¬Êª¸ì¤ÎÃæ¤Ç¤É¤¦ÉÁ¤«¤ì¤Æ¤¤¤¯¤Î¤«³Ú¤·¤ß¤Ê¿ÍÊª¤Ç¤¢¤ë¡£¤³¤ì¤Þ¤ÇÀÄÇ¯ÆÃÍ¤Î¹Ó¤µ¤ä¶¯¤µ¤ò¤Ë¤¸¤Þ¤»¤ëÌò¤É¤³¤í¤¬Â¿¤«¤Ã¤¿¿ùÅÄ¤Ë¤È¤Ã¤Æ¡¢¥¨¥êー¥È³ØÀ¸¤È¤¤¤¦¥¥ã¥é¥¯¥¿ー¤Ï¾¯¤·°Õ³°¤Ç¤â¤¢¤ë¡£À©ºîÅý³ç¤Î¶¶ÄÞÔ¢¿Ã¤Ï¡Ö¿ùÅÄ¤µ¤ó¤Ê¤é¤Ç¤Ï¤ÎÆÈÆÃ¤Î²¹ÅÙ´¶¤ò¤Þ¤È¤Ã¤¿¤ª¼Çµï¤Ï¡¢·»¤ò±é¤¸¤ëµÈÂô¤µ¤ó¤ÈÄÌ¤¸¤ë¤â¤Î¤¬¤¢¤ê¤Þ¤¹¡×¤È¸ì¤Ã¤Æ¤ª¤ê¡Ê¢¨1¡Ë¡¢·»Äï¤Î¶õµ¤¤ò¤É¤¦¤Ä¤¯¤ê¾å¤²¤Æ¤¤¤¯¤Î¤«¤Ë¤âÃíÌÜ¤·¤¿¤¤¡£ÀÅ¤«¤Ë´¶¾ð¤ò½Å¤Í¤Æ¤¤¤¯¿ùÅÄ¤Î±éµ»¤Ï¡¢¤³¤¦¤·¤¿¿¿¤ÃÄ¾¤°¤Ê³ØÀ¸Áü¤Ë¼«Á³¤È¸ü¤ß¤ò¤â¤¿¤é¤¹¤Ï¤º¤À¡£
¢£Æü¹âÍ³µ¯Åá¡¡Æü¹â¤Ï¡¢ÇÐÍ¥¤È¤·¤Æ¤À¤±¤Ç¤Ê¤¯¥â¥Ç¥ë¤È¤·¤Æ¤â³èÆ°¤¹¤ë¼ã¼ê¤À¡£183cm¤È¤¤¤¦·Ã¤Þ¤ì¤¿ÂÎ³Ê¤Ë²Ã¤¨¡¢´Ú¹ñ¸ì¤â´®Ç½¤È¤¤¤¦¹ñºÝÅª¤Ê¥Ð¥Ã¥¯¥°¥é¥¦¥ó¥É¤ò»ý¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£2024Ç¯¤Î±Ç²è¡ØHAPPYEND¡Ù¤Ç¤Ï¥Ò¥í¥¤¥ó¤ÎÍ§¿Í¡¦¥³¥¦Ìò¤ËÂçÈ´Å§¤µ¤ì¡¢Âè81²ó¥ô¥§¥Í¥Á¥¢¹ñºÝ±Ç²èº×¥ª¥ê¥¾¥ó¥Æ¥£ÉôÌç¤Ç¥ïー¥ë¥É¥×¥ì¥ß¥¢¤ò·Þ¤¨¤¿¤³¤È¤Ç¤âÏÃÂê¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¡£¤½¤Î¸å¤ÏNHKÏ¢Â³¥Æ¥ì¥Ó¾®Àâ¡Ø¤¢¤ó¤Ñ¤ó¡Ù¤Ë¤â½Ð±é¤·¡¢Ä«¤Î¥É¥é¥Þ¤Î¶õµ¤¤Ë¼«Á³¤ÈÍÏ¤±¹þ¤àÂ¸ºß´¶¤ò¸«¤»¤Æ¤¤¤ë¡£½À¤é¤«¤ÊÊª¹ø¤ÎÃæ¤Ë¡¢¤Õ¤È¿Ä¤Î¶¯¤µ¤¬¤Î¤¾¤¯¡¢¤½¤ó¤Ê¼ã¼ê¤Ê¤é¤Ç¤Ï¤ÎÌ¥ÎÏ¤¬°õ¾ÝÅª¤À¤Ã¤¿¡£7·î´üÊüÁ÷¤Î¡ØËÍÃ£¤Ï¤Þ¤À¤½¤ÎÀ±¤Î¹»Â§¤òÃÎ¤é¤Ê¤¤¡Ù¡Ê¥«¥ó¥Æ¥ì¡¦¥Õ¥¸¥Æ¥ì¥Ó·Ï¡Ë¤Ç¤â¡¢À¸ÅÌ²ñ²ñÄ¹Ìò¤ÇÂ¸ºß´¶¤ò¼¨¤·¤Æ¤¤¤¿¡£
¡¡¡Ø¤Ð¤±¤Ð¤±¡Ù¤ÇÆü¹â¤¬±é¤¸¤ë¤Î¤Ï¡¢¾¾¹¾Ãæ³Ø¤Î½¨ºÍ¡¦ÀµÌÚÀ¶°ì¡£ÆüËÜ¤Î¾Íè¤ËÂç¤¤ÊÌîË¾¤òÊú¤¤Ä¤Ä¡¢¤É¤³¤«»Ò¤É¤â¤Î¤è¤¦¤ÊÁÇÄ¾¤µ¤â»Ä¤ë¿ÍÊª¤À¡£Æü¹â¤Ï¤³¤ÎÌò¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¡Ö½¨ºÍ¤Ç¤¢¤ê¤Ê¤¬¤é¾¯¤·»Ò¶¡¤Î¤è¤¦¤Ê°ìÌÌ¤â»ý¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡×¤È¸ì¤ê¡Ê¢¨1¡Ë¡¢¤½¤Î¡ÈÍÉ¤ì¡É¤òÂçÀÚ¤Ë±é¤¸¤¿¤¤¤ÈÏÃ¤·¤Æ¤¤¤ë¡£µÓËÜ¤ÎÃæ¤Ë»¶¤ê¤Ð¤á¤é¤ì¤¿¡È¾Ð¤¤¡É¤ÎÍ×ÁÇ¤ò³Ú¤·¤ß¤Ê¤¬¤é¡¢¡ÖÉñÂæ¤È¤Ê¤ëÌÀ¼£»þÂå¤Î¡Ö³ØÀ¸¡×¤È¤·¤Æ¤Î¼«³Ð¤ò»ý¤Á¤Ê¤¬¤é¤â¡¢Æ±µéÀ¸¤Î¾æ¤ä¾®Ã«¤È¤Î¤ä¤ê¼è¤ê¤ä¡¢²¿¤«¤ËË×Æ¬¤·¤Æ¤¤¤ë»þ¤ÎÈà¤ÎÀ¤³¦´Ñ¤ËÃíÌÜ¤·¤Æ¤¤¤¿¤À¤±¤ì¤Ð´ò¤¦¤ì¤·¤¤¤Ç¤¹¡×¤È°Õµ¤¹þ¤ó¤Ç¤¤¤¿¡Ê¢¨1¡Ë¡£Æü¹â¤Î¤Þ¤Ã¤¹¤°¤Ê´ãº¹¤·¤¬¡¢ÀµÌÚ¤È¤¤¤¦ÀÄÇ¯¤ÎÍýÁÛ¤ÈÌ¤½Ï¤µ¤ÎÎ¾Êý¤ò¼«Á³¤Ë°ú¤½Ð¤·¤Æ¤¯¤ì¤½¤¦¤À¡£Ä¹¿È¤òÀ¸¤«¤·¤¿Ã¼Àµ¤ÊÎ©¤Á»Ñ¤È¡¢ÃúÇ«¤Ë´¶¾ð¤òÀÑ¤ß½Å¤Í¤ë±éµ»¤¬Íí¤ß¹ç¤¤¡¢Êª¸ì¤ÎÃæ¤ÇÀÅ¤«¤ËÂ¸ºß´¶¤ò¹¤²¤Æ¤¤¤¯¤Ï¤º¤À¡£
¡¡¡ØHAPPYEND¡Ù½Ð±é¤Ç³¤³°É¾²Á¤âÆÀ¤Æ¤ª¤ê¡¢±éµ»ÇÉ¤Ø¤ÎÆ»¤òÃå¼Â¤ËÊâ¤àÆü¹â¡£ÌÀ¤ë¤¯¸¬µõ¤Ê¿ÍÊÁ¤âÌ¥ÎÏ¤Ç¡¢¤Þ¤À¸½ÌòÂç³ØÀ¸¤Ç¤â¤¢¤ë¤À¤±¤Ë¡¢³Ø¤ÓÂ³¤±¤ëÃæ¤Ç¤É¤ó¤ÊÇÐÍ¥Áü¤òÉÁ¤¤¤Æ¤¤¤¯¤Î¤«ÃíÌÜ¤·¤¿¤¤¡£
¢£²¼Àî¶³Ê¿¡¡²¼Àî¤Ï¡¢ÍÄ¤¤º¢¤«¤é±éµ»¤ä¥À¥ó¥¹¤ò³Ø¤Ó¡¢¹â¹»»þÂå¤Ë¤Ï¼«¤é²»³Ú¥æ¥Ë¥Ã¥È¤òÁÈ¤à¤Ê¤É¡¢Â¿ºÌ¤ÊÉ½¸½¤ËÄ©Àï¤·¤Æ¤¤¿¼ã¼êÇÐÍ¥¤À¡£²»³Ú³èÆ°¤ÈÊÂ¹Ô¤·¤ÆÇÐÍ¥¤È¤·¤Æ¤â·Ð¸³¤ò½Å¤Í¡¢±Ç²è¡Ø¹ñÊõ¡Ù¤ä¡Ø¤Þ¤Ê¤ß100%¡Ù¡¢¡ØÁÇÀ²¤é¤·¤ºÈ¡¢ÀèÀ¸¡ª¡Ù¡ÊABC¥Æ¥ì¥Ó¡¦¥Æ¥ì¥ÓÄ«Æü·Ï¡Ë¤Ê¤É¡¢Éý¹¤¤ºîÉÊ¤Ë½Ð±é¤·¤Æ¤¤¿¡£¶áÇ¯¤Ï¼«¤é²Î¤¦±Ç²è¤Î¥Æー¥Þ¶Ê¤ò¥ê¥êー¥¹¤¹¤ë¤Ê¤É¡¢¥·¥ó¥¬ー¥½¥ó¥°¥é¥¤¥¿ー¤È¤·¤Æ¤Î°ìÌÌ¤â»ý¤Á¹ç¤ï¤»¤Æ¤¤¤ë¡£º£²ó¤Î¡Ø¤Ð¤±¤Ð¤±¡Ù¤ÏÄ«¥É¥é¤Ø¤Î½é½Ð±é¤È¤Ê¤ë¤¬¡¢·è¤·¤ÆÆÍÁ³¸½¤ì¤¿¿·¿Í¤È¤¤¤¦¤ï¤±¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¡£¥³¥Ä¥³¥ÄÀÑ¤ß½Å¤Í¤Æ¤¤¿É½¸½¤Î·Ð¸³¤¬¡¢¤è¤¦¤ä¤¯Âç¤¤ÊÉñÂæ¤Ç²Ö³«¤³¤¦¤È¤·¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡¡Ø¤Ð¤±¤Ð¤±¡Ù¤Ç²¼Àî¤¬±é¤¸¤ë¾®Ã«½ÕÉ×¤Ï¡¢¥¯¥é¥¹¥á¥¤¥È¤ÎÃæ¤Ç¤â¤È¤ê¤ï¤±¿¿¤Ã¤¹¤°¤Ç¡¢¤É¤³¤«Áþ¤á¤Ê¤¤¹¥ÀÄÇ¯¤À¡£Å·¿¿à¥Ì¡¤ÇÄ¾¾ðÅª¡¢¾¯¤·È´¤±¤¿¤È¤³¤í¤â¤¢¤ê¡¢¤Ä¤¤ÌÜ¤ÇÄÉ¤¤¤¿¤¯¤Ê¤ë¥¥ã¥é¥¯¥¿ー¤Ç¤â¤¢¤ë¡£²¼Àî¼«¿È¤Ï¾®Ã«¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¡ÖÉÔ´ïÍÑ¤Ê¤¬¤é¤â¤Þ¤Ã¤¹¤°¤ÊÀ³Ê¤¬¸«¤Æ¤¤¤ÆÈù¤Û¤Û¾Ð¤¨¤Þ¤·¤¯¤Ê¤ë¤è¤¦¤Ê¡¢Ì¥ÎÏ°î¤¢¤Õ¤ì¤ë¥¥ã¥é¥¯¥¿ー¡×¤ÈÏÃ¤·¤Æ¤ª¤ê¡¢¥³¥á¥Ç¥£¥¿¥Ã¥Á¤Î¾ìÌÌ¤Ç¤â²¼Àî¤Ê¤é¤Ç¤Ï¤Î·Ú¤ä¤«¤µ¤¬³è¤¤½¤¦¤À¡£¤³¤ì¤Þ¤ÇÈæ³ÓÅªÍî¤ÁÃå¤¤¤¿Ìò¤¬Â¿¤«¤Ã¤¿¤À¤±¤Ë¡¢¿·¤·¤¤É½¾ð¤ò¸«¤»¤ë¤¤Ã¤«¤±¤Ë¤â¤Ê¤ê¤½¤¦¡£¾®Ã«¤ÎÌÀ¤ë¤µ¤ÈÉÔ´ïÍÑ¤µ¤Ï¡¢²¼Àî¤¬»ý¤Ä¿¤Ó¤ä¤«¤ÊÉ½¸½ÎÏ¤ä²»³ÚÅª¤Ê´¶³Ð¤ÈÁêÀ¤¬¤è¤¯¡¢Êª¸ì¤Ë½À¤é¤«¤ÊºÌ¤ê¤òÅº¤¨¤Æ¤¯¤ì¤ë¤À¤í¤¦¡£
¡¡¡Ø¤Ð¤±¤Ð¤±¡Ù¤È¤¤¤¦ÉñÂæ¤Ï¡¢»°¼Ô»°ÍÍ¤Î¥¥ã¥ê¥¢¤ò¤â¤ÄÈà¤é¤Ë¤È¤Ã¤ÆÂç¤¤Ê¥Á¥ã¥ì¥ó¥¸¤À¡£¤¤¤º¤ì¤â¤Þ¤À¿ÍÀ¸¤ÎÀÞ¤êÊÖ¤·ÃÏÅÀ¤Ë¤â»ê¤Ã¤Æ¤¤¤Ê¤¤À¤Âå¤À¤¬¡¢¡Ø¤Ð¤±¤Ð¤±¡Ù¤Ç¤Î·Ð¸³¤òÎÈ¤Ë¡¢¤µ¤é¤Ë¹â¤ß¤òÌÜ»Ø¤¹²ÄÇ½À¤òÈë¤á¤Æ¤¤¤ë¡£
»²¾È¢¨. https://www.steranet.jp/articles/94215¢¨. https://realsound.jp/movie/2025/09/post-2163329.html¡ÊÊ¸¡áÀîºêÎ¶Ìé¡Ë