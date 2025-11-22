¡ÔÉâµ¤·Ð¸³¥¢¥ê¡Õ´ûº§ÃË½÷¤ËÄ¾µå¼ÁÌä¡ÖÉâµ¤¤¹¤ë¤Ä¤â¤ê¤ÇÃµ¤·¤¿Áê¼ê¤Ç¤¹¤«¡©¡×¢ª¡ÖYES¡×¤ÈÅú¤¨¤¿¿Í¤Î³ä¹ç¤¬À¸¡¹¤·¤¹¤®¤ë
¡¡¥ì¥¾¥ó¥Ç¡¼¥È¥ë¡ÊÅìµþÅÔ¿·½É¶è¡Ë¤¬¡¢´ûº§ÃË½÷¤òÂÐ¾Ý¤È¤·¤¿¡Ö·ëº§¤ÈÉâµ¤¡×¤Ë´Ø¤¹¤ë¼ÂÂÖÄ´ºº¤ò¼Â»Ü¡£¤½¤Î·ë²Ì¤òÈ¯É½¤·¤Þ¤·¤¿¡£
¡Ú²èÁü¡Û¡Ö¤¨¤Ã¡ÄÀ¸¡¹¤·¤¤¡Ä¡Ä¡ª¡×¡¡¤³¤ì¤¬¡ÈÉâµ¤·Ð¸³¥¢¥ê¡É´ûº§ÃË½÷¤¬Åú¤¨¤¿¡ÔÉâµ¤Áê¼ê¤È½Ð²ñ¤Ã¤¿¾ì½ê¡Õ¤Ç¤¹¡ª
¡Ö´ûº§¼Ô¤Ë¤â¤«¤«¤ï¤é¤º¡¢¼«Ê¬¼«¿È¤Î´¶¾ð¤äÍßË¾¤òÍ¥Àè¤µ¤»¡Ä¡×
¡¡Ä´ºº¤Ï2025Ç¯9·î29Æü¡¦30Æü¡¢Á´¹ñ¤Î20¡Á59ºÐ¤Î´ûº§ÃË½÷¤òÂÐ¾Ý¤Ë¼Â»Ü¡£·×6805¿Í¡ÊÃËÀ3305¿Í¡¢½÷À3500¿Í¡Ë¤Î¤¦¤Á¡¢¡ÖÉâµ¤¤·¤¿¤³¤È¤¬¤¢¤ë¡×¤È²óÅú¤·¤¿¿Í¤ÎÃæ¤«¤éÌµºî°Ù¤ËÃê½Ð¤·¤¿480¿Í¡ÊÃË½÷³Æ240¿Í¡Ë¤«¤éÍ¸ú²óÅú¤òÆÀ¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¡ÖÉâµ¤¤·¤¿¤³¤È¤¬¤¢¤ë¡×Á´²óÅú¼Ô¤Ë¡Ö¤½¤ÎÉâµ¤Áê¼ê¤Ï¡¢Éâµ¤¤ò¤¹¤ë¤Ä¤â¤ê¤ÇÃµ¤·¤¿Áê¼ê¤«¡×¤òÊ¹¤¤¤¿·ë²Ì¡¢¡ÖÉâµ¤¤ò¤¹¤ë¤Ä¤â¤ê¤ÇÃµ¤·¤¿Áê¼ê¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¡×¤¬50.0¡ó¤ÈÁ´ÂÎ¤ÎÈ¾¿ô¤òÀê¤á¤Þ¤·¤¿¡£°ìÊý¤Ç¡¢¡ÖÉâµ¤¤ò¤¹¤ë¤Ä¤â¤ê¤Ç½Ð²ñ¤¤¤òµá¤á¤¿¡¢Ãµ¤·¤¿Áê¼ê¡×¡Ê37.7¡ó¡Ë¡¢¡Ö¤É¤Á¤é¤Î·Ð¸³¤â¤¢¤ë¡×¡Ê12.3¡ó¡Ë¤ò¹ç¤ï¤»¤ë¤È¡¢¤³¤Á¤é¤âÁ´ÂÎ¤ÎÈ¾¿ô¤òÀê¤á¤Æ¤¤¤ë¤³¤È¤¬Ê¬¤«¤ê¤Þ¤¹¡£
¡¡¤³¤Î·ë²Ì¤ò¼õ¤±¡¢Æ±¼Ò¤Ï¡Ö¤Ä¤Þ¤ê¡¢Â¿¤¯¤Î¿Í¤¬°Õ¿Þ¤»¤º¶öÈ¯Åª¡¦¾×Æ°Åª¤ËÉâµ¤¤ò¤·¤Æ¤·¤Þ¤Ã¤¿¤³¤È¤ò¼¨¤¹·ë²Ì¡×¤È¤·¡¢¡Ö¡ØÉâµ¤Áê¼ê¤È¤Ê¤ë²ÄÇ½À¤Î¤¢¤ë¿Í¡Ù¤¬Æü¾ïÀ¸³è¤ä¿Í´Ö´Ø·¸¤ÎÃæ¤Ç¿È¶á¤Ë¤¤¤Æ¡¢¤Á¤ç¤Ã¤È¤·¤¿¤¤Ã¤«¤±¤Ç»×¤¤¤â¤è¤é¤º¤¤¤Ä¤Î´Ö¤Ë¤«Éâµ¤¤·¤Æ¤·¤Þ¤Ã¤¿¤ê¡¢¿·¤¿¤ËÌ¥ÎÏÅª¤Ê°ÛÀ¤È½Ð²ñ¤Ã¤Æ¤·¤Þ¤Ã¤¿¤ê¤·¤ÆÉâµ¤¤ËÈ¯Å¸¤·¤Æ¤¤¤ë¥±¡¼¥¹¤¬Èó¾ï¤ËÂ¿¤¤¤È¼¨º¶¤µ¤ì¤Þ¤¹¡×¤ÈÊ¬ÀÏ¡£°ìÊý¤Ç¡Ö´ûº§¼Ô¤Ë¤â¤«¤«¤ï¤é¤º¡¢¼«Ê¬¼«¿È¤Î´¶¾ð¤äÍßË¾¤òÍ¥Àè¤µ¤»¡¢°Õ¿ÞÅª¤ÊÉâµ¤¤ò¤·¤Æ¤ë¿Í¤¬°Õ³°¤Ë¤âÂ¿¤¯¤¤¤ë¤³¤È¤¬¶Ã¤¤Ç¤¹¡×¤È¥³¥á¥ó¥È¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¡¡ÃË½÷ÊÌ¤Ç¸«¤Æ¤ß¤ë¤È¡¢¡ÖÉâµ¤¤ò¤¹¤ë¤Ä¤â¤ê¤Ç½Ð²ñ¤¤¤òµá¤á¤¿¡¢Ãµ¤·¤¿Áê¼ê¡×¤Ç¤ÏÃËÀ¤¬47.9¡ó¡¢½÷À¤¬27.5¡ó¤ÈÃËÀ¤ÎÊý¤¬Â¿¤¯¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¤¬¡¢¡ÖÉâµ¤¤ò¤¹¤ë¤Ä¤â¤ê¤ÇÃµ¤·¤¿Áê¼ê¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¡×¤Ç¤ÏÃËÀ¤¬37.9¡ó¡¢½÷À¤¬62.1¡ó¤È¡¢½÷À¤¬ÂçÉý¤Ë¾å²ó¤Ã¤Æ¤ª¤ê¡¢ÃË½÷¤ÇÂç¤¤Ê°ã¤¤¤¬¡£ÃËÀ¤ÎÂ¿¤¯¤Ï¡Ö°Õ¿ÞÅª¤ËÉâµ¤¡×¤·¤Æ¤ª¤ê¡¢½÷À¤ÎÂ¿¤¯¤Ï¡Ö¶öÈ¯Åª¡×¤È¤¤¤¦À¸¡¹¤·¤¤·ë²Ì¤¬Éâ¤Ä¦¤ê¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¡¡À¤ÂåÊÌ¤Ç¤Ï¡¢20Âå¡¦30Âå¤Ï¡ÖÉâµ¤¤ò¤¹¤ë¤Ä¤â¤ê¤Ç½Ð²ñ¤¤¤òµá¤á¤¿¡¢Ãµ¤·¤¿Áê¼ê¡×¤È²óÅú¤·¤¿¿Í¤¬Â¿¤¤°ìÊý¤Ç¡¢40Âå¡¦50Âå¤Ï¡ÖÉâµ¤¤ò¤¹¤ë¤Ä¤â¤ê¤ÇÃµ¤·¤¿Áê¼ê¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¡×¤È²óÅú¤·¤¿¿Í¤¬Â¿¤¤·ë²Ì¤¬½Ð¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£Ç¯Îð¤¬¼ã¤¤¤Û¤ÉÉâµ¤¤ËÀÑ¶ËÅª¤Ç¡¢°Õ¿ÞÅª¤ËÉâµ¤Áê¼ê¤òÃµ¤·¤¿¾å¤ÇÉâµ¤¤ò¤¹¤ë·¹¸þ¤¬¹â¤¤¤È¤¤¤¦¡¢À¤Âå¤Ç¤Î²ÁÃÍ´Ñ¤Î°ã¤¤¤¬¤ß¤é¤ì¤¿¤È¤¤¤¦¤³¤È¤Ç¤¹¡£
¡¡Ä´ºº·ë²Ì¤ò¼õ¤±¤Æ¡¢Æ±¼Ò¤Ï¡ÖÉ×ÉØ´Ö¤ÎÉÔÃç¤òÍýÍ³¤È¤¹¤ëÉâµ¤¤Ï°Õ³°¤È¾¯¤Ê¤¯¡¢¡Ø²¿¤È¤Ê¤¯¡Ù¡ØÎ®¤ì¤Ç¡Ù¡ØÁê¼ê¤Ë¹¥°Õ¤ò¤â¤¿¤ì¤¿¡Ù¤Ê¤É¤Î¶öÈ¯Åª¡¦¾×Æ°Åª¤ÊÍýÍ³¤¬Â¿¤¤¤³¤È¤¬Ê¬¤«¤ê¤Þ¤·¤¿¡×¡Ö¥Ñ¡¼¥È¥Ê¡¼¤Ø¤ÎÇØ¿®¹Ô°Ù¤Ë¤â¤«¤«¤ï¤é¤º¡¢¤½¤ó¤ÊÍýÍ³¤ÇÉâµ¤¤ò¤¹¤ë¤Î¤«¤È¶Ã¤¤Þ¤·¤¿¤¬¡¢Éâµ¤¤ËÆÃÊÌ¤ÊÍýÍ³¤Ê¤ó¤Æ¤Ê¤¤Êý¤¬¼«Á³¤Ê¤Î¤«¤â¤·¤ì¤Þ¤»¤ó¡×¤È¥³¥á¥ó¥È¤ò´ó¤»¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¡¡Éâµ¤¤ò¤·¤¿¤³¤È¤¬¤¢¤ë´ûº§¼Ô¤Î³§¤µ¤ó¡¢¤½¤ÎÁê¼ê¤Ï¡ÖÉâµ¤¤ò¤¹¤ë¤Ä¤â¤ê¤ÇÃµ¤·¤¿Áê¼ê¡×¤Ç¤¹¤«¡© ¤½¤ì¤È¤â¡Ä¡Ä¡©