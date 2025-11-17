ファミリーマート（東京都港区）が、人気ゲームシリーズ「星のカービィ」とのコラボキャンペーン「カービィたちの超まんぞくフェス」第2弾を11月18日からスタートします。第2弾では、カービィがデザインされた「ファミチキ袋」や「中華まん袋」に加え、カービィをイメージした菓子やあめといったコラボ限定商品が4種類登場します。

【画像】「ドット柄のカービィがかわいい！」 これが、ファミマコラボ第2弾の商品です！

オリジナルデザインのファミチキ袋は全2種、中華まん袋は全3種あり、カービィが「ファミチキ」や「中華まん」を持っている姿や、“すいこむ”姿が、ドット柄で描かれています。袋のデザインはランダムで提供されます。

パッケージにカービィがデザインされた菓子「クランキー苺 星のカービィコラボ」は、カービィをイメージした丸いピンク色のパフ入り苺チョコで、サクサク食感を楽しむことができる商品です。価格は275円（以下、税込み）。

カービィをイメージしたあめ「カービィアメ」は、さくらんぼ味。パッケージは3種類あり、カービィが大きく口を開けて、あめを“すいこむ”ようなデザインになっています。また、中の袋にはシークレットデザインが隠されているということです。価格は213円。

また、同日から対象商品を2点購入するごとに限定グッズが1つもらえるキャンペーンの第2弾も開始。第2弾では、11月20日に任天堂から発売されるNintendo Switch 2対応ゲームソフト「カービィのエアライダー」に登場するキャラクターなどがデザインされた「オリジナルA4 クリアファイル」がもらえます。第3弾も予定されており、同月25日午前10時からカービィと同ゲームの人気キャラ・ワドルディがデザインされた「オリジナル豆皿」がもらえます。

いずれも、数量限定のためなくなり次第終了です。