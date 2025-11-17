

MARUGAME SUPER UDON：人生は上々だ 提供

「人生は上々だ」（村上モリロウ代表）と香川県丸亀市、丸亀製麺は11月21日と22日、丸亀市で「丸亀うどん祭り2025」を開催します。22日には高松市の飲食店と丸亀製麺がコラボレーションする「MARUGAME SUPER UDON」を開催します。

「人生は上々だ」は2022年10月、屋島山上で期間限定でうどんを提供する「YASHIMA SUPER UDON」を開催し、開店30分前から100人以上の行列ができるなど大きな話題となりました。

「MARUGAME SUPER UDON」に出店するのは、高松市常磐町の日本茶スタンド「SABI」、ことでん仏生山駅前にある喫茶店「kissa kai」、高松市塩上町のカレー専門店「ほみカリーの百日是香日」、高松市瓦町の沖縄料理店「YEAH」、高松市牟礼町の海の見えるうどん&カフェ「by age 18」です。

それぞれの店舗が丸亀製麺のうどんを使ってオリジナルメニューを販売します。提供する数には限りがあります。販売開始は午前11時で、売り切れ次第終了します。