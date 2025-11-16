ユニクロが次々とデザイナーズブランドとコラボする理由…NEEDLESコラボから見られた「大きな変化」

ユニクロは10月31日、NEEDLESとのコラボコレクションを全国で発売したが、一部のNEEDLESファンからは「世界観が薄まった」との否定的な声が上がっている。NEEDLESはユニクロとのコラボで知名度向上を狙う一方、ブランドの希薄化やコアファンの離脱リスクを抱えている。ユニクロ側はなぜコラボを継続するのか？ 今回は、マーケティングを専門としておりブランド戦略に詳しい、青山学院大学経営学部長・久保田進彦氏に解説していただいた。（以下「」内は久保田氏のコメント）

ユニクロがコラボを続ける“二つの目的”

では、ここからはユニクロ視点の話。

そもそもユニクロが、高価格帯のブランドやハイセンスなブランドとコラボする理由とはなんなのか。それは、単なる話題づくりではなく、大きく分けて“二つの目的”があると久保田氏は推察する。

「ひとつは顧客層の拡大、具体的には新しい顧客層の取り込みです。ユニクロはすでに“誰もが知るブランド”になった一方で、『ベーシック』『無難』『実用的』といったイメージも定着しています。そこでセンスのよさなどで人気を博しているブランドとのコラボを通じて、これまでユニクロを選ばなかった“ファッション感度の高い層”に、アプローチしたい狙いがあるのでしょう」

もうひとつは「ブランド・イメージの拡大」だという。

「かつてユニクロは“フリース”、“チノパン”“ヒートテック”など、ベーシックで機能的な印象を強みとしてきました。その一方で“おしゃれ”や“あこがれ”といった印象は、あまり持っていませんでした。

そこでユニクロは2006年の『デザイナーズ・インビテーション・プロジェクト』以降、継続的に有名デザイナーとの協業を行ってきました。2009年に発売されたJil Sanderとのコラボ『＋J』はその象徴でしょう。少しずつではありますが、ファッション性に富んだアイテムを展開するとともに、外部ブランドとのコラボを継続することで、次第に“デザイン性”、“カルチャー性”といった新しい印象を獲得し、ブランド・イメージを豊かにしてきました。

この『顧客層の拡大』と『ブランドイメージの拡大』は互いに影響し合う関係にあります。顧客層が拡大し、より多くのタイプの人がユニクロを利用することになれば、ユニクロのイメージも豊かなものとなります。他方、ユニクロがさまざまなイメージを持つようになれば、より多くのタイプの人たちがユニクロを利用するようになります。ユニクロのマーケターたちは、恐らくこうした好循環も計算していると思います」

ユニクロが目指す、次なる進化の方向性

NEEDLESは、Jil Sanderといった過去にユニクロがコラボしてきた世界的ブランドに比べ一般的な知名度はまだ高くないため、ユニクロ視点でもこれまでのコラボレーション企画とは性質がやや異なるそうだ。

「ユニクロの従来のコラボ相手は、どちらかというと伝統的なデザイナーズ系のブランドが中心で、“高級感”や“憧れ感”といった価値観を背負うものでした。対して今回のNEEDLESはカルチャーやストリート系の感性で支持を集めてきたブランドです。いまの若い世代にとって、“高価なもの＝かっこいい”とは限りません。ハイブランドのような“排他性”（一部の人しか買えないこと）よりも、ストリート的な“共感”や“空気感”を重んじ、“センスの良いものを理解している”という感覚に価値を置く傾向があります。

NEEDLESのように、“知的でクレバー”、“洗練されているのに見せびらかさない”姿勢こそ、いまの若者にとっての新しいステータス。ユニクロがこの領域に踏み込んだことは、“ハイセンス＝かっこよさ”を軸に、若年層へアプローチを強めている表れだと言えるでしょう」

こうした若者の価値観の変化は、ファッション業界全体にも影響を与えているとみられるという。

「実はここ20年ほど、伝統的なハイブランドは、ストリート系との協業を通じて、手頃でありながら高級感のある商品を展開する、“マスティージ戦略”を進める流れがあります。例えば2017年、Louis Vuitton（ルイ ヴィトン）と、ストリートブランドのSupreme（シュプリーム）のコラボは世界中に衝撃を与えました。ユニクロがNEEDLESとコラボした背景には、このようなファッションの潮流も感じられます」

ハイセンスな若者たちの新しいステータスとなっているNEEDLESとのコラボは、格式あるデザイナーズブランドとのコラボで箔を付けてきたユニクロの、次なる進化の方向性を示しているのかもしれない。

（取材・文＝逢ヶ瀬十吾／A4studio）

