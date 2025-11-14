俳優の橋本環奈（26）がドレス姿の最新ショットを披露し、様々な反響が寄せられている。

これまでにもXで、ドラマ撮影やファンクラブイベントのオフショットのほか、あどけない表情でピースをする幼少期の写真、「久しぶりにプライベートの写真でも載せてみる」とつづった、イヤーマフをつけた姿などを公開してきた。

2025年1月12日の更新では、「表参道ヒルズ クリスマスツリー 2025 点灯式」に登壇した際のオフショットを投稿。「表参道ヒルズのイルミネーション点灯式。点灯の時に間近で見て、光の反射がとても綺麗で輝く球体に目が虜になりました。また見に行こ〜。そしてステキなドレス…ありがとうございます。こちらのフェザー、軽いのにめっちゃ暖かいです」とコメントしている。

橋本の投稿にファンからは、「まるで女神さま降臨」「美しすぎる。イルミネーションよりも眩しすぎます」「ほっそりしすぎて心配」「ちょっと痩せて見えちゃうからしっかり食べて飲んでね」など、様々な声が寄せられている。（『ABEMA NEWS』より）