M84企画「素敵な現代水彩画展MASA ART Curation」/ ノートPCを充電しながら有線LAN接続ができる【まとめ記事】
Art Gallery M84は、2025年12月1日(月)より 素敵な現代水彩画展MASA ART Curationを開催する。今回の作品展は、Art Gallery M84の第 161回目の展示として実施する企画展だ。
サンワサプライ株式会社は、USB Type-CポートをLANポートに変換し、PD100Wの急速充電も可能な変換ケーブル「KB-SL6CLANPD1BK（1m）」「KB-SL6CLANPD2BK（2m）」を発売した。LANポート非搭載の端末でも安定した高速有線ネットワーク接続を可能にし、同時にデバイスへの電源供給も行える。有線で安定したネットワーク接続ができ、電源切れの心配もないので、オンラインゲームや受付端末にもおすすめだ。
■ノートPCを充電しながら有線LAN接続ができる！Type-C→LAN変換ケーブル
サンワサプライ株式会社は、USB Type-CポートをLANポートに変換し、PD100Wの急速充電も可能な変換ケーブル「KB-SL6CLANPD1BK（1m）」「KB-SL6CLANPD2BK（2m）」を発売した。LANポート非搭載の端末でも安定した高速有線ネットワーク接続を可能にし、同時にデバイスへの電源供給も行える。有線で安定したネットワーク接続ができ、電源切れの心配もないので、オンラインゲームや受付端末にもおすすめだ。
■M84企画「素敵な現代水彩画展MASA ART Curation」【Art Gallery M84】
Art Gallery M84は、2025年12月1日(月)より 素敵な現代水彩画展MASA ART Curationを開催する。今回の作品展は、Art Gallery M84の第 161回目の展示として実施する企画展だ。
■スマートに「見える保管」、機能とデザインを両立！スチール製の鍵付きセキュリティボックス
サンワサプライ株式会社が運営している直販サイト『サンワダイレクト』は、中身が見える小窓付きの鍵付きスチール製セキュリティボックス「100-LBOX009W」を発売した。スチール製の扉に設けられた小窓から、扉を開けずに中の様子を確認できる。オフィスの書類管理や学校での備品保管など、日々の業務効率化に貢献する。付属の鍵（2本）で施錠できるため、重要書類や電子機器の保管にも安心。さらに背面の穴にセキュリティーワイヤーを通せば、盗難防止にも対応可能だ。
■カプコンカフェ 池袋店＆梅田店「たまごっちのプチプチおみせっちシリーズ」とのコラボメニューを大公開
カプコンカフェ 池袋店＆梅田店は、2025年11月21日（金）〜2026年1月15日（木）の期間中、カプコンカフェ 池袋店と、梅田店の2店舗において、株式会社バンダイの「たまごっちのプチプチおみせっちシリーズ」とコラボしたメニューやグッズを展開する。2025年5月に開催し大好評に終わった「たまごっちのプチプチおみせっち×CAPCOM CAFE」のパワーアップバージョンとして、今回は「かえってきた！たまごっちのプチプチおみせっち×CAPCOM CAFE」と題し、その限定メニューを大公開！詳細は「カプコンカフェ 池袋店・梅田店」公式サイトでも公開する。
■シンプルデスク専用の2cm・5cm高さ調整パーツを発売
サンワサプライ株式会社が運営している直販サイト『サンワダイレクト』は、弊社シンプルデスク専用の2cmまたは5cm高さを底上げできる後付け高さ調整パーツ「100-DESKFOP3BK（ブラック）」「100-DESKFOP3Ｗ（ホワイト）」を発売した。高さを2段階（72cm/75cm）で調整可能だ。「少し低いな」と思ったら、高さ70cmのシンプルデスクを+2cm／+5cmすることができる。既存のアジャスターをそのまま取り付けできる。シンプルデスク専用設計なので、しっかり安定する。
■ITライフハック
■ITライフハック X（旧Twitter）
■ITライフハック Facebook
■ITライフハック YouTube
■カルチャーに関連した記事を読む
・人気の韓国屋台グルメが勢ぞろい！「牛角・韓国フェア 〜冬の韓国屋台祭〜」試食会
・吉祥寺店限定の痛風鍋が登場！「牡蠣海幸かいり 吉祥寺店」が11月1日（土）にグランドオープン
・ストレンジ コミュニティー！「Strange Community Vol.55 at B-flat」開催
・おりづるタワー、Have a Merry Little Christmas ーサンタからのおくりものー
・光ると色が出現！？ルービックキューブ史上初の“光るキューブ” 『ルービックキューブフラッシュ』
サンワサプライ株式会社は、USB Type-CポートをLANポートに変換し、PD100Wの急速充電も可能な変換ケーブル「KB-SL6CLANPD1BK（1m）」「KB-SL6CLANPD2BK（2m）」を発売した。LANポート非搭載の端末でも安定した高速有線ネットワーク接続を可能にし、同時にデバイスへの電源供給も行える。有線で安定したネットワーク接続ができ、電源切れの心配もないので、オンラインゲームや受付端末にもおすすめだ。
サンワサプライ株式会社は、USB Type-CポートをLANポートに変換し、PD100Wの急速充電も可能な変換ケーブル「KB-SL6CLANPD1BK（1m）」「KB-SL6CLANPD2BK（2m）」を発売した。LANポート非搭載の端末でも安定した高速有線ネットワーク接続を可能にし、同時にデバイスへの電源供給も行える。有線で安定したネットワーク接続ができ、電源切れの心配もないので、オンラインゲームや受付端末にもおすすめだ。
■M84企画「素敵な現代水彩画展MASA ART Curation」【Art Gallery M84】
Art Gallery M84は、2025年12月1日(月)より 素敵な現代水彩画展MASA ART Curationを開催する。今回の作品展は、Art Gallery M84の第 161回目の展示として実施する企画展だ。
■スマートに「見える保管」、機能とデザインを両立！スチール製の鍵付きセキュリティボックス
サンワサプライ株式会社が運営している直販サイト『サンワダイレクト』は、中身が見える小窓付きの鍵付きスチール製セキュリティボックス「100-LBOX009W」を発売した。スチール製の扉に設けられた小窓から、扉を開けずに中の様子を確認できる。オフィスの書類管理や学校での備品保管など、日々の業務効率化に貢献する。付属の鍵（2本）で施錠できるため、重要書類や電子機器の保管にも安心。さらに背面の穴にセキュリティーワイヤーを通せば、盗難防止にも対応可能だ。
■カプコンカフェ 池袋店＆梅田店「たまごっちのプチプチおみせっちシリーズ」とのコラボメニューを大公開
カプコンカフェ 池袋店＆梅田店は、2025年11月21日（金）〜2026年1月15日（木）の期間中、カプコンカフェ 池袋店と、梅田店の2店舗において、株式会社バンダイの「たまごっちのプチプチおみせっちシリーズ」とコラボしたメニューやグッズを展開する。2025年5月に開催し大好評に終わった「たまごっちのプチプチおみせっち×CAPCOM CAFE」のパワーアップバージョンとして、今回は「かえってきた！たまごっちのプチプチおみせっち×CAPCOM CAFE」と題し、その限定メニューを大公開！詳細は「カプコンカフェ 池袋店・梅田店」公式サイトでも公開する。
■シンプルデスク専用の2cm・5cm高さ調整パーツを発売
サンワサプライ株式会社が運営している直販サイト『サンワダイレクト』は、弊社シンプルデスク専用の2cmまたは5cm高さを底上げできる後付け高さ調整パーツ「100-DESKFOP3BK（ブラック）」「100-DESKFOP3Ｗ（ホワイト）」を発売した。高さを2段階（72cm/75cm）で調整可能だ。「少し低いな」と思ったら、高さ70cmのシンプルデスクを+2cm／+5cmすることができる。既存のアジャスターをそのまま取り付けできる。シンプルデスク専用設計なので、しっかり安定する。
■ITライフハック
■ITライフハック X（旧Twitter）
■ITライフハック Facebook
■ITライフハック YouTube
■カルチャーに関連した記事を読む
・人気の韓国屋台グルメが勢ぞろい！「牛角・韓国フェア 〜冬の韓国屋台祭〜」試食会
・吉祥寺店限定の痛風鍋が登場！「牡蠣海幸かいり 吉祥寺店」が11月1日（土）にグランドオープン
・ストレンジ コミュニティー！「Strange Community Vol.55 at B-flat」開催
・おりづるタワー、Have a Merry Little Christmas ーサンタからのおくりものー
・光ると色が出現！？ルービックキューブ史上初の“光るキューブ” 『ルービックキューブフラッシュ』