【WRC 世界ラリー選手権】第13戦 ラリージャパン（11月7日／デイ2）

【映像】街中で爆音！駅前で手を挙げる希少光景（実際の様子）

WRC・世界ラリー選手権の第13戦ラリージャパンが9日まで愛知県と岐阜県で開催されている。競技2日目の夜には、トヨタの勝田貴元が豊田市駅前にラリーカーに乗って登場し、大観衆の声援を一身に受けるシーンがあった。

競技2日目デイ2は、ホームラウンドとなるトヨタのマシンが1〜3位を独占して終了した。この日最後のステージとなるSS7を走り終えた後、各マシンはサービス（整備）を受けるため、豊田スタジアムへ向かう「レッキ」と呼ばれる移動区間へ向かう。

この区間は一般車も走行する道路ということで、公道を走らせたら世界一速いラリーカーであっても、その国々の交通ルールに則って走行しなくてはならない。当然ながら制限速度を守り、停止線や信号ではしっかり止まる。つまりファンからすれば、“推し”に最も近づける瞬間でもある。そして、やはりここでも最も注目を集めたのは日本人ドライバーの勝田貴元だった。勝田の出身は愛知県ということで、個人的にも凱旋ラリーとなる。勝田の乗ったGRヤリスが信号で停車すると、沿道のファンたちが身を乗り出すように写真を撮っている。

信号が青に変わり、レポーターのいる交差点へGRヤリスが入ってくると、レポーターの一人、自動車評論家の竹岡圭さんが「音がやっぱり良いですね」とコメント。「ゴオオォォォォ〜」という爆音を煌びやかな街中に轟かせながら、勝田は窓から手を出して声援にしっかりと答えていた。

このラリーファンと勝田の邂逅シーンを観た視聴者からは、「勝田！」「タカきた」「信号待ちw」「ちゃんとロービーム勝田」「手を挙げてくれてる！！」「車検対応マフラーだよ」など、一般車とともに街中を走るラリーカーの稀有な姿を楽しむコメントが多く寄せられた。（ABEMA『WRC 世界ラリー選手権 2025』／(C)WRC）