髪型迷子の【40・50代】へ → 大人が似合う「上品見えヘア」参考にさせてーッ！

次の髪型に悩んだら、清潔感や上品さを備えた大人らしいスタイルはいかが？ 艶感や柔らかさ、程よい動きを意識するだけで、印象がグッと今っぽく洗練されるかも。今回は、人気美容師さんたちのInstagram投稿から、40・50代の大人女性に似合う上品見えヘアを紹介します。

艶感たっぷり！ 秋ブラウンのレイヤーボブ

艶のあるブラウンカラーに、ふんわりと動くレイヤーを重ねたボブスタイル。毛束を細かく重ねることで立体感を出し、自然なボリュームを演出しています。肩レングスでおさまりもよく、清潔感と上品さが際立つ大人のスタイルです。

落ち着いたブラウンで魅せるボブウルフ

深みのあるブラウンが大人の落ち着きを感じさせるボブウルフ。ベースは外ハネ、トップは丸くおさまりをつけて、大人可愛い印象に。くびれラインが自然なメリハリを作り、整ったシルエットに女性らしい柔らかさが漂います。

くびれミディで上品に抜け感をプラス

明るめブラウンのカラーが軽やかな印象を与えるくびれミディ。トップはふんわりと動きを出し、ベースは外ハネでややラフな印象に。全体に柔らかな質感が広がり、自然な抜け感が漂います。空気を含んだような立体感があり、大人らしい余裕を感じさせます。⁡

清潔感バツグン！ 暗髪ショートボブ

耳にかけられる絶妙な長さの暗髪ショートボブ。前から後ろにふんわりと流れる髪が、自然な立体感を生み出しています。レイヤーを加えることで、ボリュームUP効果も◎ 暗髪でも重くならず、エアリーで清潔感のある印象に仕上がりました。

