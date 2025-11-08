Image: 株式会社yonobi

ちょうど良いバッグパックって、意外と見つからないですよね。

ミニマルなデザインを選べば収納力が物足りず、実用性を重視するとどうしてもカジュアルな印象に見えてしまいます。

そんな中、muonの本革ミニマルバックパック「THE Backpack」は「これは良いぞ」と思わせてくれた期待の一品。バッグ選びのジレンマに真正面から向き合ったこのバッグは、小さくて薄いのに1日分の荷物がきちんと収まるんです。

知れば知るほど魅力を感じるバッグだったので、ここで詳しくご紹介したいと思います。

背負ったときも美しい、絶妙なサイズ

Image: 株式会社yonobi

では、「THE Backpack」の何が「ちょうどいい」のか。まず注目したいのが、そのサイズ感です。バッグパックって、大きすぎると野暮ったいし、小さすぎると背中に張り付いて見えて不恰好ですよね。

Image: 株式会社yonobi

muonは数多くのバッグを試着・撮影を重ねた結果、一般的なバッグパックよりもひと周り小さく設計し、性別問わずフィットする絶妙なサイズ感を実現。

バックパック選びで「背負い姿の美しさ」なんて考えたこともありませんでしたが、言われてみると確かに大事なポイントかもしれません。

Image: 株式会社yonobi

マチは8cmと、こちらも薄すぎず厚すぎないちょうど良い厚み。ノートPCはもちろん、ペットボトルを入れても膨らまないよう計算されています。

Image: 株式会社yonobi

持ち手部分がフラットなのも、無駄のない美しさを感じるところ。そのうえ、底鋲付きで、中身を入れた状態でも自立してくれるのもポイントです。

荷物を入れても、背負っても、手提げで持っても、置いてもスマート。ビジネスシーンでもカジュアルにも使える、まさに我々が求めていた「ちょうど良いバックパック」ではないでしょうか。

小さいのに、ちゃんと入る収納設計

Image: 株式会社yonobi

「THE Backpack」はミニマルな見た目でありながら、収納力もしっかり確保されています。

縦方向に深く設計されたメインコンパートメントに合わせ、開口部も広めに設計されいるので出し入れがスムーズ。

Image: 株式会社yonobi

内側ポケットの配置やサイズにもこだわっていて、ファスナーポケットはやや上の方に、バッグの横幅ギリギリまで広げたサイズで用意されています。

さらにフリーポケットも2つ用意されているので、バッテリーやコード、財布や鍵といった小物の整理もしやすそう。

無駄なスペースを一切作らない、空間効率を極限まで追求した収納設計が、この小ささで十分な容量を実現しているのです。

軽さと美しさを纏う、サステナブルな本革

Image: 株式会社yonobi

「THE Backpack」に使われているのは、イタリアの高級ブランドと取引のあるタンナーから直接仕入れた牛革。

しかもこの牛革、本来廃棄されるはずだったものをアップサイクルしたものだそうで、質の高いバッグを手頃な価格で提供できる理由もここにありそうです。

本革でありながら約900gという軽量設計も見逃せません。水や傷に強いエンボスレザーを採用しているので、メンテナンスも楽。おかげで通勤時のストレスがかなり軽減されそうです。

Image: 株式会社yonobi

使い込むほどに味わいが増していくので、長きにわたる相棒になってくれることでしょう。

ここでは紹介しきれなかったポイントがまだまだありますので、詳しくは、販売ページをチェックしてみてください。下記のリンクからアクセスいただけます。

Image: muon

