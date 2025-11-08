国内で今、空前のラーメンブームが訪れている。

信用調査会社によると、昨年度のラーメン店の市場規模は過去最高の約７９００億円を見込み、１０年前の１・６倍に。活況を支えているのが増加の一途をたどるインバウンド（訪日外国人客）で、ラーメンが日本の「国民食」の枠を超え、世界の舌を魅了している。（立原朱音、水野祥）

ラーメンツアー

「どんなラーメンが出てくるのか。わくわくする」

１０月中旬の昼過ぎ。東京都渋谷区のみそラーメン店の前で、米国人観光客７人が興奮した様子で話していた。一行は、日本の旅行業者が主催する「東京ラーメンツアーズ」の参加者。３時間で区内の３店をはしごし、小サイズのラーメン６杯を食べ比べる。

日本人ガイドから英語で「高菜を入れて自分好みの味にして」などと助言を受け、麺をすすった７人。自宅のあるワシントンでも車で１時間以上かけてラーメンを食べに行くというパム・ハートさん（６８）は「日本はどこの店も本格的で、味の種類も多い」と満足げ。ツアー料金は１人２万円近いが、年間数千人の外国人旅行客から申し込みがあるという。

すしよりラーメン

日本政府観光局によると、昨年の訪日外国人客数は約３６８７万人と過去最多だった。今年は１〜９月期で既に約３１６５万人に上り、記録を更新する勢いだ。

そんな中、日本食の代名詞・すしを押しのけ、外国人客の胃袋をつかんでいるのがラーメンだ。観光庁の昨年のインバウンド消費動向調査によると、「一番満足した飲食」でラーメンはすしより４・４ポイント高い１８・９％を占め、肉料理に続く２位だった。

「日本独自のグルメとして、海外でのラーメンの認知度は高い。日本のラーメン店を訪れることは一種のステータスになっている」。帝国データバンクの情報統括課副係長・飯島大介さんはこう説明する。

同社では、昨年度のラーメン店の市場規模が過去最高の約７９００億円に達すると見込む。飯島さんは「人気に目を付けた外食チェーンの新規参入も目立っており、市場規模は更なる成長が予想される」と話す。

美食の一杯

訪日客はＳＮＳで好みの店を探すことが多いとされるが、伝統的なガイドブックも貴重な情報源だ。東京の飲食店を紹介する「ミシュランガイド」では２０１５年以降、のべ２４６軒のラーメン店が、手頃な価格で良質な食事ができる店「ビブグルマン」に選出されている。

１８年にオープンした「銀座 八五」（中央区）はその一つ。客の半数は欧米やアジア各国からの旅行者だ。トリュフとフォアグラのあんを包んだワンタン入りの「ラビオリグルマンディーズ中華そば」（税込み２２００円、数量限定）が一番人気で、昼過ぎには完売するという。

フランス料理の元シェフで店主の松村康史さん（６６）は「米国から１０回以上、来店してくれているお客さんもいる。ラーメン文化の広がりを感じる」と語る。

ラーメンはこの先、どこに向かうのか――。年間７００杯以上を食べ歩き、「ラーメン官僚」の異名を持つ愛好家の田中一明さん（５２）は「豚骨やしょうゆなど従来の味にとらわれない、店主の個性を詰め込んだ一杯が増えていくのではないか」と話す。

関東大震災きっかけに全国へ

新横浜ラーメン博物館（横浜市）によると、１９１０年に東京・浅草で開業した「来々軒」が、国内初のラーメン店と言われている。２３年の関東大震災で、被災した東京や横浜の店舗の店主らが他県に避難。全国各地にラーメンが広がるきっかけになったという。

白濁した豚骨スープは戦後間もない４７年、福岡県久留米市で誕生し、九州全域で定着した。札幌市で５４年にみそラーメンが開発されると、日本列島にみそ味が浸透した。

７４年には、濃厚な豚骨しょうゆスープが売りの「家系ラーメン」の元祖「吉村家」が横浜市で創業。のれん分けされた店舗などが増え、今は全国的な人気を誇る。２０００年代に入ると、「鶏白湯（とりぱいたん）」や「淡麗系」など、定期的にヒット商品が生まれてきた。

同博物館の岩岡洋志館長（６６）は「ラーメンはこれまで廃れることなく、ブームのたびにファンを増やしてきた。以前よりは値上がりしているものの、気軽に楽しめる価格帯も魅力で、これからも身近なグルメであり続けるだろう」と話している。