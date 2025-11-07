【サンリオキャラクターズ】ホリデーコレクションがテーマのHappyくじが登場！
Happyくじより、サンリオの大人気キャラクターたちがホリデーコレクションをテーマにした衣装を身に纏った、Happyくじ『Sanrio characters Holiday Collection』が登場。2025年12月6日（土）よりローソン、ファミリーマート、ミニストップ、書店、ホビーショップ等にて、数量限定で順次販売を開始する。
＞＞＞全等級の賞品を写真でチェック！（写真68点）
「ホリデーコレクション」をテーマに、ネイビー・ホワイト・ゴールドの上品なカラーを基調とした、ゴージャスで ”オトナっぽかわいい” 描き起こしデザインのサンリオキャラクターズは必見。きらめく冬の装いで特別な季節を華やかに彩ってくれる。自分へのご褒美にも、ギフトにもおすすめのコレクションだ。
キャラクターラインアップは、Happyくじ初登場となるはなまるおばけやハローキティをはじめ、今年デビュー50周年を迎えたマイメロディやデビュー20周年のクロミなど、全10キャラクターが勢ぞろい。
今回のイチオシは「A賞フィギュア」。全キャラクターおそろいのネイビーを基調とした装いで、メタリック塗装を施したゴールドの宝石を身に付けている。
その他にもバッグ等に付けてもかわいい「B賞ぬいぐるみチャーム」や、大切な方へのプレゼントにもぴったりな「C賞ギフトポーチ」、まるで宝石箱のような「D賞キャニスター」などをご用意。これからのホリデーシーズンを彩る、ゴージャスなラインアップのHappyくじをぜひ楽しんでほしい。
さらに、特賞にはクロミ、最後のくじを引いた方が手にすることができるLAST賞にはシナモロールの、それぞれ全高約40cmで存在感抜群のぬいぐるみが登場。ふわふわな素材とゴージャスに着飾ったクロミとシナモロールは必見のかわいさ。
（C）2025 SANRIO CO., LTD. APPROVAL NO. E25102901
