アイドルグループ「＝ＬＯＶＥ」のみりにゃこと大谷映美里がタレントの指原莉乃がプロデュースする人気コスメブランドのモデルを務める。

大谷は６日までにインスタグラムに「Ｂｉｇ Ｎｅｗｓ Ｒｉｒｉｍｅｗの新作バタールージュのモデルを務めさせていただくことになりました」と報告。「大好きなリリミュウ指原さんが大切に作ってきたコスメのモデルをさせていただけること、すごく嬉しくて 幸せです…！撮影も楽しくって、スタッフ皆さんのリリミュウへの愛情をたくさん感じて、すてきな空間でした」とモデル就任への思いを明かした。続けて「みんなはどのカラーが気になってる？どのビジュアルが好き〜？」とつづると、お団子ヘアでノースリーブのトップスを着た姿や肩に黒のリボンが付いたグレーのトップスを着たショットなど様々なビジュアルを披露した。

この投稿にファンからは「すごいよお ほんとにおめでとう」「お団子もかわいい」「ぜーんぶ好きミリ！！」「今日は大人なみりにゃだ」「どの色も可愛いけど みりにゃが一番可愛い」「いつもと雰囲気違って…また魅力的」「最強だよみりにゃ！」などの声が寄せられている。