お笑いコンビ・エバースの町田和樹が７日、東京・渋谷モディで行われた、ポップアップイベント「エバース×樫本学ヴ展」（１１日まで）の初日開店前取材会に漫画家の樫本学ヴ氏と出席した。午前９時と早朝に行われたこともあってか、相方の佐々木隆史は、大寝坊してしまった。

町田は冒頭から「すみません、相方がまだ着いてないみたいなんですけど」と謝罪。「もう着くみたいなんで」と苦笑いで続けた。

始まりから２０分ほど過ぎてから佐々木は、寝起きの声で「すみませんでした！」と謝罪して登場。昨日６日に出場した「Ｍ−１グランプリ」の３回戦のエントリーシートも付けっぱなしだった。

寝坊の経緯については「まずおととい、福岡の最終便で東京に帰ってきて、ほとんど寝ないで朝の『ラヴィット！』に出て、その後、昼間ずっと仕事で、Ｍ−１の３回戦出て、その後、深夜のラジオ出てその後すっごい寝坊しました」と苦笑いで殺人スケジュールを告白。「今日、本当は７時３０分くらいに起きてくる予定だったんですけど、目覚めたら８時５０分ぐらいで。そのままタクシー乗ってきました」と明かした。

寝坊経験は「多分初めてぐらい。こんなちゃんと寝坊は初めて」と告白。町田も同じ質問を向けられると「僕もないです。エルフのラジオ１回です」と明かした。

同展は、エバースの結成１０年目を記念して行われた初の全国ツアーが、全公演完売となる成功を収めたことから実現。ツアーのイラストも担当し、ファンを公言する樫本氏の書き下ろしイラストや、今回のために撮り下ろした写真を使用した限定グッズを販売する。