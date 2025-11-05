「巨人秋季キャンプ」（４日、ジャイアンツスタウンタジアム）

巨人は４日、来季の２軍監督として前ＤｅＮＡの石井琢朗氏（５５）、同バッテリーコーチとして元日本ハム、ソフトバンクの田口昌徳氏（５５）の就任を発表した。ともに秋季キャンプ中のジャイアンツタウンスタジアムを訪れ、阿部慎之助監督（４６）らにあいさつ。石井氏は「巨人軍だけに“強人軍（きょうじんぐん）”でありたい」とスローガンを掲げた。

ダジャレで始まった新２軍監督の会見。「求めてるのは個々の強さ」と語り、「打撃なら振る力強さ、打球の強さ。守備だったら球際の強さ、精神的な強さ。そういうところを踏まえて強い選手の育成」と力説した。

阿部監督と言葉を交わす中で「ある程度は思いきってやってください」と言われたという。２軍練習前には円陣で第一声。「目指してるところは１軍の舞台。２軍はいるとこじゃない」と選手に声をかけた。「１軍が勝つための戦力っていうところに、どれだけ選手を輩出していけるかが２軍の使命」と誓う。目指すは“強人軍”。Ｖ奪回へ、強さを持った選手を育てていく。