セブン‐イレブン「おでん全品10%引きセール」開催 “旨み・深み・余韻”のつゆを味わう【期間限定】
セブン‐イレブンが、11月7日から11日までの5日間限定で「おでん全品10％引きセール」を全国の店舗で実施する。寒さが増すこの季節に合わせ、リニューアルした“旨み・深み・余韻”を追求しただしの味わいをお得に楽しめるキャンペーンとなる。
同店のおでんつゆは、全国7つの地域ごとに食文化に合わせて設計。北海道の「煮干」、東北・信越の「いわし」、関東の「昆布」、東海の「牛」、関西・北陸「牛、鶏」、中国・四国の「煮干、牛」、九州・沖縄の「あご」と、地域の味を生かしただし原料を使用しています。
さらに、2018年以降は「煮込み感」の追求をテーマに毎年改良を重ねた。2025年の最新リニューアルでは、つゆの旨みはもちろんのこと、余韻もさらに追求。新たに鱈（たら）からとっただしを追加し、昆布を増量することでこれまでにない深いコクと旨みを実現した。
担当者は「この度、寒さが深まる季節に合わせて『おでん全品10%引きセール』を実施します。25年のリニューアルでは、しっかり煮込んだおでんの旨みをより感じていただけるよう、練物から出る旨みや昆布の風味をグッと高めています。実は、開発中につゆの後味の余韻を高めると先味が感じづらくなるという問題が発生したのですが、薄削りのかつお節も新たに使用することで先味や香りもしっかりと感じていただけるつゆに仕上がりました」とコメント。「地域ごとの食文化に合わせたつゆの違いも楽しみながら、お得な期間に心も体も温まるセブン‐イレブンの自慢のおでんをぜひ味わっていただきたいです」と呼びかけている。
