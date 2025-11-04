タレントのヒロミさんがMCを務めるバラエティー番組「ヒューマングルメンタリー オモウマい店」（中京テレビ・日本テレビ系、火曜午後7時）が11月4日、放送。今回は、東京都町田市にあるからあげ店が紹介されます。

【写真】コレも680円？ ボリュームありすぎ！ バリエーション豊富なからあげ定食をもっと！

同店のメニューは「からあげ」5個、ご飯食べ放題の「からあげ定食」（680円）と、からあげ8個の「肉増し」（800円）のみ。からあげは、鶏モモ肉に砂糖をまぶして水分や血を抜いた後、特製のしょうゆダレに漬け込み、コーンスターチ、薄力粉、片栗粉をまぶして揚げたもの。

元イタリアンのシェフで、パスタソースを担当していたという店主は、湿度が高い日はコーンスターチの比率を上げたり、暑い日には油の酸化を避けるためにごま油とオリーブオイルを足すなど、毎日工夫を重ねているとのことです。

レギュラーメニューは、からあげそのものの味を楽しめる「しょうゆ」や「塩こうじ」のほか、生ニンニクと乾燥バジル、チリフレークなどで仕上げたソースをかける「台湾ガーリック」、ハチミツや3種類のしょうゆをブレンドした自家製ハニーバターソースを用いた「ハニーバター」の4種類。「柚子胡椒おろし」「タルタル」、アメリカのケイジャンフードである「ガンボ」、自家製てりやきソースが決め手の「テリマヨレモン」などを日替わりソースとして提供しています。

また、同店の客は「98％が学生」で、近隣の大学に通う学生たちが入れ代わり立ち代わり、来店しています。在校生や卒業生を含めた、これまでの学生客「1万人の親父」と自負する、店主の思いも語られます。

番組は、全国の「オモてなしすぎでオモしろいウマい店」を紹介。進行はお笑いコンビ「バイきんぐ」の小峠英二さんが務め、タレントのアンミカさん、男性グループ「JO1」の川尻蓮さんと與那城奨さんがゲスト出演します。

