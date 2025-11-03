トランプ米大統領がロシア・中国・北朝鮮の核実験に言及しながら「米国も核兵器実験を再開するべきだ」と明らかにした。米国が1992年以降、核実験再開の可能性を示唆したのは初めてだ。

トランプ大統領は2日（現地時間）に放送されたCBS番組「60分」のインタビューで「北朝鮮は繰り返し（核）実験をし、ロシアと中国も実験をしているが、公開していないだけ」とし「我々は唯一実験しない国だ。そのような唯一の国になることを望まない」と述べた。

続いて「我々は他のどの国よりも多くの核兵器を持っている。我々は地球を150回は吹っ飛ばせるほどの核兵器を保有している」とし「それでこれがまともに作動するかどうかを確認する必要がある。そうでなければ実際に作動するかどうか分からない」と強調した。「我々が核を保有しているのなら実験をしなければならない。ただ、我々はそれ（核）を使用することを望まない」と話した。

トランプ大統領は先月30日、ソーシャルメディアのトゥルース・ソーシャルに「他の国々が核実験をしているので我々も同等なレベルで核兵器実験を始めるよう国防総省に指示した」とし「その手続きはすぐに始まる」と明らかにした。トランプ大統領は「ロシアは核弾頭搭載が可能な巡航ミサイル『ブレヴェスニク』を試験し、中国とパキスタンも地下で秘密裏に実験している」と主張した。

「現在核実験をする国は北朝鮮だけだ」という司会者の指摘に対し、トランプ大統領は「ロシアも中国もしている。ただ、言論の自由がなく知らされていないだけ」と反論した。続いて「彼らは言論がない社会であり、我々は開かれた社会であるため（実験をすれば）誰もが知る」と述べた。

米国は1996年に包括的核実験禁止条約（CTBT）に署名したが、上院が批准せず条約は発効しなかった。実質的には1992年以降は核爆発実験を中断し、コンピューターシミュレーションと非臨界実験を通じて核戦争力を維持してきた。

これに関しクリス・ライト米エネルギー長官はFOXニュースのインタビューで「現在議論中のことは核爆発実験でなく非臨海実験（subcritical test）」と一線を画した。しかしトランプ大統領の発言で米国内では核兵器競争が再点火するという懸念が強まっている。

トランプ大統領はこの日のインタビューで、台湾問題と米中関係、ウクライナ戦争など主な外交懸案にも言及した。トランプ大統領は「習近平主席はトランプが大統領である間はいかなる行動もしないと述べた」とし「中国の台湾侵攻の可能性は任期中にはないだろう」と自信を表した。

また、ロシアのプーチン大統領と習近平主席については「2人とも賢くて強いリーダー」とし「むやみに対する相手ではなく、真摯に対応すべき人たち」と評価した。