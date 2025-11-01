とうあ（C）モデルプレス

写真拡大

モデルプレス＝2025/11/01】モデルのとうあが11月1日、北海道立総合体育センター（北海きたえーる）で開催されたファッションイベント「SAPPORO COLLECTION 2025 AUTUMN/WINTER」（以下「サツコレ」）に出演した。

【写真】22歳モデル、ミニスカ×タイツで美スタイル際立つ

◆とうあ、“海外ガール風”コーデに反響


ブロンドのウェービーヘアにゴージャスなファーコートを組み合わせた“海外ガール風”のコーディネートで堂々のランウェイを見せたとうあ。シースルーの黒タイツとミニスカートからは美しい脚が輝いた。

このランウェイを受け、ネット上では「圧倒的オーラ」「見惚れた」「スタイル良すぎる」「本当にかっこいい！」などと反響が上がっている。

◆「札幌コレクション2025 A/W」テーマは「ICE MONSTER


今をときめくモデルやアーティスト、そして地元・北海道出身のモデルインフルエンサーたちが集結する「サツコレ」。23回目を迎える今回は「ICE MONSTER」をテーマに、とうあのほか、なごみ、希空、OCTPATH・西島蓮汰、CANDY TUNEらが出演。MCはフォーリンラブ・バービー、ABEMAアナウンサー・西澤由夏が務める。（modelpress編集部）

【Not Sponsored 記事】