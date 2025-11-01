Photo:aica

「いいものを長く使いたい」「環境にもやさしくありたい」。そんな思いを形にしたのが、この「本革マルチバッグ」。結局いつも同じバッグを使っちゃうという“あるある”も、このバッグなら「ずっと使いたい」に変わるはず。ビジュアルも、ストーリーも、機能性もそろった、納得の逸品です。

毎日使う。だからサステナブルなものを

革の世界には、高品質なのに市場に出回らず倉庫に眠る“デッドストック革”があります。そのまま廃棄されるはずだった素材に、新しい命を吹き込んで生まれたのが「本革マルチバッグ」。

持った瞬間ふわっと手になじみ、肌に吸い付くようなやわらかい革。まるで“ずっと持ってた”と錯覚するような心地よさです。

持ち手をそっと持ってみると、本当にしなやか……！ 使い込むほどにツヤと深みが増し、育てるのが楽しみです。

一つひとつの革が異なる表情を持つため、同じものは二つとありません。使い込むほどにツヤと深みが増していき、個性豊かな表情を楽しめます。

デッドストック革を愛着の湧くモノへ。革の質感と柔らかさを楽しむ、本革マルチバッグ 11,640円 【数量限定 20％OFF】本革マルチバッグ 1点 商品をチェックする

本革で上質。なのにガシガシ使える

本革というと重いイメージがありますが、「本革マルチバッグ」はおよそ300gととても軽量。裏地をなくすことで無駄な重量がそぎ落とされています。サイズは37cm×32cm×マチ12cmと、日常使いにはちょうどいい容量。

スマホなどを入れられる小ポケットがついているだけのシンプルな設計。A4がすっぽり入るサイズ感です。

ふにゃっとやわらかな革で、持ち方は自在。片方の持ち手だけを手首にかけて折り込むように、コンパクトに持ち歩いてもよさそう。

持ち手の重なり部分は補強され、荷物をしっかり支える安心感があります。裏面には特殊加工を施し、毛羽立ちを抑えた仕上がりになっているのもポイントです。

ボールも入る大容量！でもすっきり見た目なのが嬉しい

「本革マルチバッグ」のデザインはとにかくシンプルのひと言。

それでいて、サッカーボールがまるごとすっぽり入る収納力！

すっぽりと入っているのに、不思議とすっきり見えるのも上質な革の成せるワザですね。

くるくるっとまとめたらこんなにコンパクトに。サブバッグとして持っておくのもアリです。

いつも手放せない。これはマイヴィンテージになりそう

シンプルだからこそ、使い手のスタイルを選ばない「本革マルチバッグ」。流行に左右されず、カジュアルにもきれいめにも自然になじむデザインです。

好きなキーホルダーをつけて、マイスタイルに。長く使い込んで、マイヴィンテージに。使い込むほどに、あなたの特別な相棒になってくれるはず。「悪くないけどよくもない……」と、普段持っているデイリーバッグに納得がいっていないあなた。さらに詳しく知りたい方は、下記のリンクから販売ページもチェックしてみてください。

