スタバ“ホリデー向け新作フード”が登場！ パフェのような「チーズケーキ」など展開
「スターバックス」は、11月1日（土）から、ホリデーシーズン向けの新作フードを、全国の店舗で発売する。
【写真】全部気になる！ クリスマスらしい「ホワイトモカケーキ」も
■ご褒美にぴったり
今回“2025 HOLIDAY”第1弾として発売されるのは、見た目も華やかなケーキやフードなど、ホリデーシーズンを盛り上げる新作メニュー。
「ストロベリーチーズケーキ」は、パフェのようなトッピングがご褒美感を満たすチーズケーキ。なめらかなベイクドチーズケーキに甘酸っぱいストロベリーを合わせ、淡いピンク色のストロベリーホイップクリームと、ストロベリーソース、クランブルをトッピングしている。
また、ホワイトチョコレートのやさしい甘さと程よいコーヒーの風味を楽しめる「ホワイトモカケーキ」が販売されるほか、再登場の「アールグレイスコーン」や「ホワイトチョコマカダミアドーナツ」、「ストロベリー＆クランベリー ブリスバー」などもそろう。
さらに、ギフトにぴったりな商品も用意され、コーデュロイ生地のポーチに入ったホリデーシーズン定番の「シュトーレン」や、ジンジャーマン型とベアリスタ型のかわいいクッキーを詰め込んだクッキー缶「ジンジャーブレッドクッキー」が展開される。
【写真】全部気になる！ クリスマスらしい「ホワイトモカケーキ」も
■ご褒美にぴったり
今回“2025 HOLIDAY”第1弾として発売されるのは、見た目も華やかなケーキやフードなど、ホリデーシーズンを盛り上げる新作メニュー。
「ストロベリーチーズケーキ」は、パフェのようなトッピングがご褒美感を満たすチーズケーキ。なめらかなベイクドチーズケーキに甘酸っぱいストロベリーを合わせ、淡いピンク色のストロベリーホイップクリームと、ストロベリーソース、クランブルをトッピングしている。
さらに、ギフトにぴったりな商品も用意され、コーデュロイ生地のポーチに入ったホリデーシーズン定番の「シュトーレン」や、ジンジャーマン型とベアリスタ型のかわいいクッキーを詰め込んだクッキー缶「ジンジャーブレッドクッキー」が展開される。