Ìð¿áÀµÆ»¡ÖäþÍ¾¶ÊÀÞ¡×·Ð¤ÆµµÅÄ3·»Äï¤Î¸µ¥¹¥Ñ¡¼Áê¼ê¤ÈV1Àï¡¡¥µ¥¦¥¸¶½¹Ô¤ÈÆ±Æü¤â¡Ö»þ´ÖÈï¤é¤ó¤Ç¤è¤«¤Ã¤¿¡×
¡¡¥×¥í¥Ü¥¯¥·¥ó¥°IBFÀ¤³¦¥Õ¥é¥¤µé²¦¼Ô¡¦Ìð¿áÀµÆ»¡Ê33¡áÎÐ¡¢18¾¡17KO4ÇÔ¡Ë¤¬12·î27Æü¤Ë°¦ÃÎ¸©¹ñºÝÅ¸¼¨¾ì¤ÇÆ±µé1°Ì¥Õ¥§¥ê¥Ã¥¯¥¹¡¦¥¢¥ë¥Ð¥é¡¼¥É¡Ê36¡á¥Ë¥«¥é¥°¥¢¡¢42¾¡35KO4ÇÔ¡Ë¤È¤Î½éËÉ±ÒÀï¤ËÎ×¤à¤³¤È¤¬31Æü¡¢ÅÔÆâ¤ÇÀµ¼°¤ËÈ¯É½¤µ¤ì¤¿¡£
¡¡º£Ç¯3·î¡¢ÆüËÜ¿Í½é¤Î2³¬µéÆ±»þÀ©ÇÆ¤òÀ®¤·¿ë¤²¤¿Ìð¿á¤Ï¤³¤ÎÆü¡¢ÅÔÆâ¤Ç²ñ¸«¤·¡Ö¸ª½ñ¤¤Ï¥Á¥ã¥ó¥Ô¥ª¥ó¤À¤¬¡¢¤¤¤Ä¤Ç¤âÄ©Àï¼Ô¤Îµ¤»ý¤Á¤Ç¥ê¥ó¥°¤Ë¾å¤¬¤ë¡£ÅöÆü¤Ï¤É¤Á¤é¤«¤¬KO¤Ë¤Ê¤ë¤È»×¤¦¤¬¡¢¼«Ê¬¤¬KO¤Ç¾¡¤Ã¤Æ¼¡¤Ë¤Ä¤Ê¤²¤é¤ì¤ì¤Ð¡×¤ÈÎÏ¶¯¤¯°Õµ¤¹þ¤ó¤À¡£
¡¡Ä©Àï¤ò¼õ¤±¤ë¥¢¥ë¥Ð¥é¡¼¥É¤Ï¤³¤ÎÆü¡¢¥ª¥ó¥é¥¤¥ó¤Ç»²²Ã¡£13Ç¯¤ËWBAÀ¤³¦¥¹¡¼¥Ñ¡¼¥Õ¥é¥¤µé²¦¼Ô¤À¤Ã¤¿°æ²¬°ìæÆ¤Ë0¡½3¤ÇÇÔ¤ì¤ë¤â¡¢18Ç¯¤ËIBFÀ¤³¦Æ±µé²¦ºÂ¤ò³ÍÆÀ¤·¡¢¼ã¼ê»þÂå¤Ë¤ÏµµÅÄ3·»Äï¤Î¥¹¥Ñ¡¼¥ê¥ó¥°¥Ñ¡¼¥È¥Ê¡¼¤òÌ³¤á¤¿·Ð¸³¤â¤¢¤ë¡£46Àï¤Ç°ìÅÙ¤âKOÉé¤±¤¬¤Ê¤¯¡¢¥À¥¦¥ó·Ð¸³¤â¤Ê¤¤¤È¤¤¤¦ÆñÅ¨¤ËÂÐ¤·¡¢Ìð¿á¤Ï¡Ö¥¢¥°¥ì¥Ã¥·¥Ö¤Ç¥¥ã¥ê¥¢¤â¤¢¤ë¶¯¤¤Áª¼ê¡£¤³¤³ºÇ¶á¤Ç¤Ï°ìÈÖ¶ìÀï¤¹¤ë¤ó¤¸¤ã¤Ê¤¤¤«¤Ê¡×¤Èµ¤¤ò°ú¤Äù¤á¤¿¡£
¡¡¼¡Àï¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¤Ï¡¢¥¢¥ë¥Ð¥é¡¼¥É¤È·ÀÌó¤¹¤ëMP¥×¥í¥â¡¼¥·¥ç¥ó¥º¤¬3Ëü¥É¥ë¡ÊÌó462Ëü±ß¡Ë¤Ç¶½¹Ô¸¢¤òÍî»¥¡£Ìð¿á¤Î¥Õ¥¡¥¤¥È¥Þ¥Í¡¼¤Ï1Ëü9500¥É¥ë¡ÊÌó300Ëü±ß¡Ë¤È³¤³°¤Ç¤ÏÊóÆ»¤µ¤ì¤Æ¤¤¤¿¤¬¡¢¥×¥í¥â¡¼¥¿¡¼¤òÌ³¤á¤ë¸µÀ¤³¦3³¬µéÀ©ÇÆ²¦¼Ô¤ÎµµÅÄ¶½µ£»á¡Ê38¡Ë¤Ï¡ÖÊóÆ»¤Ç½Ð¤Æ¤¤¤ë¶â³Û¤È¤Ï·å¤¬°ã¤¦¡£Á´Á³Ê§¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡×¤ÈÃÇ¸À¡£11·î¤Ë¥á¥¥·¥³³«ºÅ¤Î²ÄÇ½À¤¬Éâ¾å¤·¤¿¤¬¡¢SAIKOU¡ßLUSH¥×¥í¥â¡¼¥·¥ç¥ó¤¬¶½¹Ô¸¢¤òÇã¤¤¼è¤Ã¤¿¤³¤È¤ÇÆüËÜ³«ºÅ¤¬¼Â¸½¡£Ìð¿á¤Ï¡Ö¤³¤Î»î¹ç¤ò¤ä¤é¤Ê¤«¤Ã¤¿¤é¡¢¡Ê¥¿¥¤¥È¥ë¡ËÊÖ¾å¤ä¤Ï¤¯Ã¥¤µ¤ì¤ë²ÄÇ½À¤â¤¢¤Ã¤¿¡£äþÍ¾¶ÊÀÞ¤¢¤Ã¤¿¤¬¡¢ÃÏ¸µ°¦ÃÎ¸©¤Ç¤ä¤ì¤ë¤Î¤Ï¤¢¤ê¤¬¤¿¤¤¡×¤È´¶¼Õ¤·¡¢µ¤»ý¤Á¤ò¿·¤¿¤Ë¤·¤¿¡£
¡¡»î¹çÅöÆü¤Ï¥µ¥¦¥¸¥¢¥é¥Ó¥¢¤Î¥ê¥ä¥É¤ÇÀ¤³¦¥¹¡¼¥Ñ¡¼¥Ð¥ó¥¿¥àµé4ÃÄÂÎÅý°ì²¦¼Ô¡¦°æ¾å¾°Ìï¡Ê32¡áÂç¶¶¡Ë¡¢3³¬µéÀ©ÇÆ²¦¼Ô¤ÎÃæÃ«½á¿Í¡Ê27¡áM¡¦T¡Ë¤éÆüËÜ¿ÍÁª¼ê¤¬Â¿¤¯»²Àï¤¹¤ëÂç·¿¶½¹Ô¤¬³«ºÅ¤µ¤ì¤ë¤¬¡Ö¤½¤³¤ÏÁ´¤¯µ¤¤Ë¤·¤Æ¤¤¤Ê¤¤¡£»þ´Ö¤¬Èï¤é¤ó¤«¤é¤¤¤¤¤«¤Ê¡×¤È¥Ë¥ä¥ê¡£¡Öº£¤Ï¥¢¥ë¥Ð¥é¡¼¥É¤Î¤³¤È¤À¤±¤À¤¬¡¢¤â¤Á¤í¤ó»ëÌî¤ËÆþ¤ì¤Æ¤ä¤Ã¤Æ¤¤¤¤¿¤¤¡£¤É¤¦Å¾¤ó¤Ç¤â¼«Ê¬¤Ï¤ä¤ê¤¿¤¤¡×¤ÈÀ¤³¦3³¬µéÀ©ÇÆ¤â¸«¿ø¤¨¤Ê¤¬¤é¡¢¤Þ¤º¤ÏÃÏ¸µ¤Ç¥Ù¥ë¥È¤ò»à¼é¤¹¤ë¡£