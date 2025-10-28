「ワールドシリーズ・第３戦、ドジャース−ブルージェイズ」（２７日、ロサンゼルス）

ドジャースが四回に四球と失策をきっかけに逆転を許した。先発のタイラー・グラスノー投手がカークに逆転３ランを被弾した。

大谷の一発で２点リードとして迎えた四回、先頭のゲレーロＪｒ．を四球で歩かせると、続くビシェットのバットをへし折って二ゴロに仕留めたかに思われたが、打球に変な回転がかかっていたためエドマンがトンネルする形で後逸。無死一、三塁とピンチを広げた。

何とか１死を奪ったが、カークに高めの変化球を完璧に捉えられ打球は左中間スタンドに飛び込んだ。まさかの逆転３ラン被弾に右腕はマウンドで呆然。その後、ガックリとうなだれた。沸き返った本拠地のスタンドも静まりかえっていた。

さらにバーガーの右前打、クレメントの右前打で１死一、三塁のピンチを招くと、ヒメネスにセンターへ犠飛を打ち上げられ一挙４失点とビッグイニングを作られてしまった。

五回も先頭へ四球を与えたグラスノー。それでも何とか２死を奪ったところでロバーツ監督がベンチを出て交代を告げた。うつむきながらベンチへ戻った右腕。２番手にはバンダが告げられた。