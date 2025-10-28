「1番のおすすめ」「見た目もおしゃれ」【スタバ】手土産にしたい「新作スイーツ」って？

季節に合わせたドリンクやグッズが話題になることの多い【スターバックス】ですが、旬の素材を使った「スイーツ」にもぜひ注目してみて。今回は、秋の味覚をぜいたくに使った「新作スイーツ」をピックアップ。手土産にもおすすめなので、ぜひチェックしてみて。

本格的なアップルパイを味わえそう

@yuumogu22さんが「1番のおすすめ」「神美味しい」と絶賛するのが、こちらの「青森産2種のりんご カスタードアップルパイ」です。使用しているりんごは、青森県産の紅玉とふじ。そこに合わせるのはカスタードクリームやキャラメルソースで、パイのサクサク感ともマッチしそうです。シナモンなどのスパイスもアクセントになって、本格的な味わいを楽しみたい人にもぴったり。

ビジュアルに惹かれるこだわりモンブラン

スタバマニアの@j.u_u.n__starbucksさんが「見た目もおしゃれで差し入れや手土産にもオススメ」と紹介する「手しぼり栗のモンブラン」。細く絞られた栗ペーストが特徴です。中はクランブル・マロンムース・ホイップクリーム・マロンペーストで構成されていて、さらに栗をトッピング。ホワイトチョコ味のクランブルの食感も楽しめそう。栗好きにはたまらないスイーツです。

