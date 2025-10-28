µìÅý°ì¶µ²ñ¡¦´ÚÄá»ÒÁíºÛ¤Î½é¸øÈ½¤Ï£±£²·î£±Æü¡¡¶µÃÄ¤Ïµ¿ÏÇÈÝÄê¤ÎÎ¢¤Ç¿®¼Ô¤Ëà¸ý»ß¤áá¤ÎÆ°¤
¡¡ÊØµ¹¤ò¿Þ¤Ã¤Æ¤â¤é¤¦¤¿¤á¤ËÕú¼â±Ù¡Ê¥æ¥ó¡¦¥½¥ó¥Ë¥ç¥ë¡ËÁ°À¯¸¢Â¦¤Ë¶âÉÊ¤òÄó¶¡¤·¤¿¤È¤·¤Æ¡¢À¯¼£»ñ¶âË¡°ãÈ¿¤Ê¤É¤Îºá¤ËÌä¤ï¤ì¤¿À¤³¦Ê¿ÏÂÅý°ì²ÈÄíÏ¢¹ç¡ÊµìÅý°ì¶µ²ñ¡Ë¤ÎÁíºÛ¡¢´ÚÄá»Ò¡Ê¥Ï¥ó¡¦¥Ï¥¯¥Á¥ã¡ËÈï¹ð¡Ê£¸£²¡Ë¤Î¸øÈ½½àÈ÷¼êÂ³¤¤¬£²£·Æü¡¢¥½¥¦¥ëÃæ±ûÃÏºÛ¤Ç³«¤«¤ì¡¢£±£²·î£±Æü¤Ë½é¸øÈ½¤¬³«¤«¤ì¤ë¤³¤È¤¬·è¤Þ¤Ã¤¿¡£
¡¡´ÚÈï¹ð¤Ïº£Ç¯£¹·î¤ËÂáÊá¤µ¤ì¡¢º£·î£±£°Æü¤Ëµ¯ÁÊ¤µ¤ì¤Æ¤¤¤¿¡£µìÅý°ì¶µ²ñ¤ÈÕúÀ¯¸¢¤È¤ÎÌþÃåµ¿ÏÇ¤ÎÃæ¿´¿ÍÊª¤Ç¤¢¤ë´ÚÈï¹ð¤ÎºÛÈ½¤¬ËÜ³ÊÅª¤Ë»Ï¤Þ¤ë¡£
¡¡½é¸øÈ½¤ËÀèÎ©¤Á¾ÚµòÄ´¤Ù¤Î·×²è¤Ê¤É¤ò³ÎÇ§¤¹¤ë¼êÂ³¤¤Ç¡¢½ÐÄî¤¹¤ëË¡ÅªµÁÌ³¤¬¤Ê¤¤¤Ë¤â´Ø¤ï¤é¤ºËÜ¿Í¤¬½ÐÄî¤·¤¿¡£ÊÛ¸î¿Í¤Ïµ¯ÁÊÆâÍÆ¤òÈÝÇ§¤·¤¿¡£
¡¡µìÅý°ì¶µ²ñ¤ÏÆ±Æü¤ÎÀ¼ÌÀ¤Ç¡ÖºÛÈ½¼êÂ³¤¤òÂº½Å¤·¿¿¼Â¤òÌÀ¤é¤«¤Ë¤¹¤ë¤¿¤á¤Ë¼«È¯Åª¤Ë½ÐÀÊ¤·¤¿¡£´ÚÁíºÛ¤Ï·ò¹¯¾å¤Îº¤Æñ¤Ë¤â¤«¤«¤ï¤é¤º¡¢ºÛÈ½¤Î²áÄø¤ËÀ¿¼Â¤ËÎ×¤â¤¦¤È¤¹¤ë¿¿Ùõ¤Ê°Õ»Ö¤ò¼¨¤·¤¿¡£¿ÍÆ»Åª¡¦°åÎÅÅª¤Ê´ÑÅÀ¤«¤é¤ÎÍý²ò¤ÈÇÛÎ¸¤ò¤ª´ê¤¤¤¹¤ë¡×¤ÈÌÀ¤é¤«¤Ë¤·¤¿¡£
¡¡¤Þ¤¿µìÅý°ì¶µ²ñ¤Ï¡Ö¸½ºßÄóµ¯¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¤µ¤Þ¤¶¤Þ¤Êµ¿ÏÇ¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¡¢ÁíºÛËÜ¿Í¤ª¤è¤Ó¶µÃÄ¤Ï°ì´Ó¤·¤Æ¡ØÀ¯¼£¤È¤ÏÌµ´Ø·¸¤Ç¤¢¤ê¡¢¤¤¤«¤Ê¤ëÉÔË¡¹Ô°Ù¤â»Ø¼¨¤·¤¿»ö¼Â¤Ï¤Ê¤¤¡Ù¤ÈÌÀ¤é¤«¤Ë¤·¤Æ¤¤¿¡×¤È¶¯Ä´¤·¤¿¡£´Ú¹ñ¤ÎÆÈÎ©¥á¥Ç¥£¥¢¡Ö¥Ë¥å¡¼¥¹ÂÇÇË¡Ê¥¿¥Ñ¡Ë¡×¤Ï¡¢ºÇ¶á£±¤«·î¡¢µìÅý°ì¶µ²ñ¤ËÀøÆþ¼èºà¤ò¹Ô¤¤¡¢ÀèÆü¡¢¤½¤Îµ»ö¤ò¥µ¥¤¥È¤Ë¥¢¥Ã¥×¤·¤¿¡£
¡¡£¹·î£²£²Æü¤Î´ÚÈï¹ð¤ËÂÐ¤¹¤ë¹´Â«Á°Èïµ¿¼Ô¿ÒÌä¡ÊÎá¾õ¼Â¼Á¿³ºº¡Ë¤ÎÆü¡¢½¸ÃÄµ§Åø²ñ¸½¾ì¤Ç¿®¼Ô¤¿¤Á¤Ï¡Ö¥Û¡¼¥ê¡¼¡¦¥Þ¥¶¡¼¡¦¥Ï¥ó¡×¤È½ñ¤«¤ì¤¿£Ô¥·¥ã¥Ä¤òÃå¤Æ¡¢µã¤¶«¤Ó¤Ê¤¬¤é¡Ö¿¿¤Î¤ªÊìÍÍ¤Ïº£¡¢¿³ºº¤ò¼õ¤±¤Æ¤ª¤é¤ì¤Þ¤¹¡£¤ªÊìÍÍ¤ò¤ª¼é¤ê¤¯¤À¤µ¤¤¡ª¡×¤ÈÅ·¤Ëµ§¤ê¤ò¤µ¤µ¤²¤¿¡£
¡¡¤·¤«¤·¡¢£¹·î£²£³Æü¡¢´ÚÈï¹ð¤Ï¥½¥¦¥ë¹´ÃÖ½ê¤Ë¼ý´Æ¤µ¤ì¤¿¡£
¡¡¥Ë¥å¡¼¥¹¥¿¥Ñ¤Ï¡Ö½¸ÃÄµ§Åø²ñ¤ÇÌÜÎ©¤Ã¤¿¤Î¤Ï¡¢¶µ²ñ´´Éô¤¬¿®¼Ô¤¿¤Á¤Îà¸ý»ß¤áá¤ËÆ°¤¤¤Æ¤¤¤¿ÅÀ¤Ç¤¢¤ë¡£¤¢¤ë´´Éô¤Ï¡Ø¤ï¤ì¤ï¤ì¤òÅÝ¤½¤¦¤È¤¹¤ë¼Ô¤¿¤Á¤¬Ë¾¤à¤Î¤ÏÊ¬Îö¤À¡£²ÈÂ²¤¬°ì¤Ä¤Ë¤Ê¤ë¤³¤È¤¬É¬Í×¤À¡£µÕÅ¾¤ÎÆü¤È¾¡Íø¤ÎÆü¤ÏÉ¬¤ºÍè¤ë¡Ù¤È·ëÂ«¤ò¶¯Ä´¤·¤¿¡×¤ÈÊó¤¸¤¿¡£
¡¡´ÚÈï¹ð¤Ï£²£°£²£²Ç¯£´¡Á£··î¡¢Åö»þ¤Î¶µÃÄ´´Éô¤òÄÌ¤·¤Æ¡¢Õú»á¤ÎºÊ¡¢¶â·ú´õ¡Ê¥¥à¡¦¥´¥ó¥Ò¡ËÈï¹ð¡á¤¢¤Ã¤»¤ó¼ýºâºá¤Ê¤É¤Çµ¯ÁÊ¡á¤Ë¹â³Û¤Î¥Í¥Ã¥¯¥ì¥¹¤ä¥Ð¥Ã¥°¤Ê¤É¤òÂ£¤Ã¤¿ºá¤¬Ìä¤ï¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡¤Þ¤¿¡¢Æ±Ç¯£±·î¤Ë¤ÏÕú»á¤ÎÂ¦¶á¤Ç¡¢ÊÝ¼é·ÏÀ¯ÅÞ¡Ö¹ñÌ±¤ÎÎÏ¡×¤Î¹ñ²ñµÄ°÷¤Î¸¢ÀÅì¡Ê¥¯¥©¥ó¡¦¥½¥ó¥É¥ó¡ËÈï¹ð¡áÀ¯¼£»ñ¶âË¡°ãÈ¿¤Îºá¤Çµ¯ÁÊ¡á¤Ë£±²¯¥¦¥©¥ó¡ÊÌó£±£°£¶£°Ëü±ß¡Ë¤òÅÏ¤·¤¿ºá¤Ë¤âÌä¤ï¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£¸¢Èï¹ð¤Î½é¸øÈ½¤Ï£²£¸Æü¤Ë¹Ô¤ï¤ì¤ëÍ½Äê¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤ª¤ê¡¢µìÅý°ì¶µ²ñ¤¬¿·¤¿¤Ê¶ÉÌÌ¤ò·Þ¤¨¤Æ¤¤¤ë¡£
